Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 20 decembrie 2022. Romică Țociu s-a răzbunat pe Liviu Vârciu! Ce a urmat

În urma vizitei de la fabrica de parfumuri, echipa de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg” a ajuns pe o plantație de cătină, acolo unde după ce au avut parte de o plimbare amuzantă cu tractorul, concurenșii show-ului au intrat rapid în seria de activități a locației, ajutând la culegerea cătinei și la transformarea ei în suc.

Vedetele au ajuns pe o plantație de cătină și au asistat la prepararea sucului. Ce s-a întâmplat în fabrică

Vedetele s-au împărțit în două echipe și au ajutat la recoltare, fiind puși, la propriu, și la sapă! „Nea Marin și-a făcut agenție de forță de muncă cu mână de lucru ieftină”, a remarcat Paula Chirilă, după ce a fost pusă la „munca câmpului.”

Doinița a profitat de peisajele frumoase și-a făcut o serie de poze „Instagramabile”, iar apoi întreaga echipă a pătruns în interiorul fabricii de sucuri de cătină, acolo unde au ajutat la întregul proces de transformare. Nea Marin a catalogat activitatea drept o experiență unică și i-a mulțumit proprietarului pentru marea oportunitate.

Romică Țociu, răzbunare neașteptată pentru Liviu Vârciu. Cum s-au „încăierat” cei doi

Vedetele noastre s-au costumat din nou în „doctori”, cu halatele din dotare, și au participat la activitățile de lucru din fabrică, fiecare având câte o îndatorire. La final, pe picior de plecare, Romică Țociu i-a plătit o „poliță” lui Liviu Vârciu care i-ar fi „furat” funcția de supervizor în fabrică, astfel că s-a răzbunat stropindu-l cu sticlă de apă.

„I-am turnat toată sticla de apă în cap”, a zis Romică mândru, la testimoniale. „N-am înțeles nici până acum de ce a aruncat cu apa în mine”, a recunoscut Liviu Vârciu, care a amenințat însă că va veni și răzbunarea lui. „Tu nu o să mai ai un tricou uscat”, le-a amenințat Vârciu pe Romică. „Vagabond mic”, i-a replicat Romică. Hârjoneala dintre cei doi a fost, ca de obicei, prilej de amuzament pentru colegii lor.

Liviu nu s-a lăsat și a sărit la o mică bătaie, însă Cătălin Cazacu a intervenit în ajutorul colegului său de cameră, Romică, iar de aici situația a escaladat! „O să fie un război”, a prevăzut Cazacu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.