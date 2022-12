Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 20 decembrie 2022. Vedetele au făcut „haos” la o fabrică de parfumuri: „Era și pe tavan”

Întors în funcție, Nea Marin a pus la punct planurile zilei, dezvăluind că acestea sunt unele „mari”. Vedetele pregătesc un spectacol marca gazdei show-ului, ce se anunță a fi unul pe cinste. Nea Marin plănuiește să-i includă pe colegii săi în câteva momente speciale de muzică și dans.

Vedetele au vizitat o fabrică de parfumuri. De ce activități inedite au avut parte

Echipa și-a făcut apoi bagajele și a pornit către o nouă locație. „Vreau să ne distrăm azi”, a zis Romică Țociu, însă Nea Marin a avut alte planuri pentru colegii săi. Acesta i-a dus să viziteze o fabrică de parfumuri naturale, laboratorul Purarom, unde vedetele au fost în scurt timp repartizate pe diferite activități.

Paula, Liviu și Andrei au avut de sortat și spălat busuiocul pentru a pregăti tincturi, Romică și Cazacu au trecut de la ambalat cutiile gata de livrare la a umple borcanele cu uleiuri esențiale, în timp ce Nea Marin și Doinița au învățat cum să creeze parfumuri.

În timp ce se îmbrăcau cu combinezoanele speciale, Romică și Nea Marin s-au „hârjonit” din nou și s-au amuzant pe modului în care arătau în halatele respective.

Cătălin Cazacu și Romică Țociu au făcut „haos” în laboratorul parfumeriei, după ce au vărsat peste tot uleiurile esențiale

Cătălin Cazacu i-a pus bețe în roate colegului Romică, iar în scurt timp cei doi au creat un adevărat dezastru în camera destinată umplerii sticluțelor cu uleiuri esențiale. „Când am intrat acolo m-am speriat”, a dezvăluit Doinița Oancea, care i-a ajutat să strângă „dezastrul”.

Cazacu s-a amuzat teribil de fapta sa, însă în scurt timp a realizat că a fost o greșeală, după ce au reușit să împrăștie uleiurile peste tot. „Din momentul ăla, jihad a fost. Nu o să mai scoatem mirosul ăsta din noi niciodată. A fost parfum și pe tavan și pe noi”, a recunoscut Cazacu. Mirosul era unul pregnant în întreaga încăpere, având în vedere că era vorba despre esență de mandarin.

„Te îneca mirosul. Nu o să pot să mai miros asta toată viața. Mi-a mirosit până în inimă”, a continuat el. Andrei Ștefănescu și-a încercat și el norocul la crearea propriului parfum, iar gazda locației a fost plăcut surprinsă de rezultat, dezvăluindu-i că are har pentru această activitate.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.