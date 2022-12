Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 20 decembrie 2022. Vedetele au fost surprinse de ospătul primit. Ce bunătăți au primit

După ce și-au dus la îndeplinire câteva dintre activitățile de pe listă, Nea Marin și-a dus colegii să viziteze un loc special, unde a aflat că există unele dintre cele mai bune mâncăruri din zonă. Este vorba despre o afacere de familie, „Bunătăți de casă Cristina”, proprietarii dezvăluind că toate produsele sunt făcute în casă de ei și rudele lor, fiind uniți de pasiunea pentru gătit.

Liviu Vârciu și Romică Țociu au continuat „cearta”. Cum s-a răzbunat cântărețul

Înainte să intre pe ușă, Liviu Vârciu a profitat de moment să își ia revanța în fața lui Romică, după ce acesta din urmă l-a udat, și i-a plătit cu aceeași monedă. „S-a rupt un nor peste capul colegului Romică și a plouat”, a glumit Liviu. „Și e doar prima! Să nu începi un război cu un nebun. Că eu sunt nebun”, i-a zis Vârciu actorului. Disputa dintre cei doi a continuat pe tot parcursul zilei, iar Romică a încercat să îl ude pe Liviu cu furtunul, în timp ce acesta se afla în baie.

Vedetelor le-a fost pregătit un adevărat festin. Cum au fost luați prin surprindere la final

Istoviți după o zi plină de treburi de tot felul, concurenții show-ului au ajuns, într-un final, în raiul mâncării. Masa era plină ca pentru un adevărat festin, iar vedetele noastre nu au așteptat mult invitația de a începe să se servească. „Toate bunătățile din lume”, a descris Catalin Cazacu „priveliștea.”

„Cu ce era pe masă, putea să facă o cununie cu 50 de persoane”, a explicat și Romică Țociu în cadrul testimonialelor. Gazele s-au pregătit temeinic pentru a le întâmpina pe vedete, iar farfuriile cu mâncarea din belșug nu mai conteneau să se oprească.

„La un moment dat le-am zis: opriți-vă că e prea mult!”, a zis Nea Marin. Când credeau că au terminat festinul, aceștia au fost însă surprinși cu încă un fel de mâncare, un porc întreg la proțap!

„Voi vreți să ne omorâți, cred”, le-a zis nea Marin gazdelor. Liviu Vârcu s-a conformat și a cerut o ceapă pentru a „condimenta” puțin bucatele. „Nefiind doamna cu mine, pot să duhnesc a ce vrea suflețelul meu”, a glumit el.

„Trebuie să muncim mult de tot ca să scăpăm de ce am mâncat azi”, a punctat Andrei Ștefănescu. „Am mâncat atât de mult și atât de bine încât am simțit că nu pot să mă mai ridic de pe scaun”,a zis și Cazacu, simțind nevoia să se întindă pe iarbă ulterior.

După festinul de care au avut parte, vedetele noastre sperau să se relaxeze, însă au aflat că urmează să ajute gospodinele să prepare zacuscă și alte mâncăruri specifice zonei.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.