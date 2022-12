Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Nea Marin s-a dus să le trezească pe vedete, însă l-a așteptat farsa zilei

Episodul 9 al show-ului a prezentat aventura vedetelor din ultimele zile înainte de spectacolul cel mare, pentru care s-au pregătit intens. Ca de obicei, Nea Marin a dat startul zilei și și-a trezit colegii, începând cu camera Doiniței Oancea.

Următorul pe listă a fost Liviu Vârciu, cu care gazda emisiunii a avut în seara precedentă o „luptă” de zile mari. „Mai ai energie să faci ce-ai făcut aseară?”, i-a zis Nea Marin cântărețului, care părea destul de adormit. Liviu a scăpat de bătaie în această dimineață, însă Andrei Ștefnescu a încasat câteva din partea lui Nea Marin, pentru faptele lui de la repetiții.

Vedetele i-au pregătit o serie de farse lui Nea Marin. Cum a reacționat gazda emisiunii

Farsa zilei a fost însă pregătită de Romică și de Paula Chirilă, care au ticluit un plan pentru a a se amuza încă de la orele dimineții. Romică Țociu a decis să se ascundă în camera lui Cătălin Cazacu, astfel că Nea Marin a găsit patul său gol, doar cu câteva haine puse astfel încât să imite forma actorului. „Ăsta a fugit”, a zis Nea Marin, amuzat de situație.

„M-am gândit să îi fac farsa asta lui Nea Marin pentru că și el ne face de obiecei farse de genul ăsta”, a explicat Romică.

Punctul culminant a fost însă atunci când Nea Marin a crezut că intrat din greșeală în altă cameră din hotel, încercând să o trezească pe Paula Chirilă. Actrița și-a pus perucă brunetă și l-a speriat preț de câteva secunde pe Nea Marin, care a crezut că dat buzna peste o necunoscută. Acesta i-a recunoscut alunița actriței în cele din urmă.

Schimb savuros de replici între Liviu Vârciu și Romică Țociu. Cum s-au mai „ciondănit” cei doi

După o asemenea trezire, echipa s-a adunat la micul dejun pentru a pune la punct detaliile organizatorice pentru spectacol. „Vă pregătiți azi că mergem pe la mai mulți meșteri populari prin sate”, a anunțat Nea Marin și programul zilei.

Așa cum ne-au obișnuit deja, Romică și Liviu au avut din nou câteva ceva de împărțit. „Obraznicul de Romică are o problemă cu noi de la Te cunosc de undeva. Nouă ne-a ieșit tot timpul orice. Romică, invidios și dușmănos”, au glumit Liviu și Andrei la testimoniale.

„Băi, fițe, mai ții minte când veneai la mine la spectacole și îmi cereai autografe?”, s-a rezumat Romică să spună. „Veneam la Cornel (Palade n.r)”, a replicat Vârciu, iar colegii lor au bufnit în râs.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.