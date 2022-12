Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Romică Țociu și Andrei Ștefănescu, atacați de albine. Ce a urmat

Vedetele au pornit din nou la drum, găzduiți de această dată de câțiva producători locali cu afaceri de familie. Doinița Oancea, Cătălin Cazacu și Nea Marin au ajuns pe o plantație de mure, acolo unde au cules fructele iar apoi au învățat să facă dulceață.

De cealaltă parte, Romică Țociu și Andrei Ștefănescu au vizitat stupii de albine și au ajutat la obținerea de miere, în timp ce Liviu Vârciu și Paula Chirilă au confecționat lumânări, sub îndrumarea soției apicultorului.

Romică Țociu și Andrei Ștefănescu s-au transformat în apicultori. Ce s-a întâmplat după

Pentru a se pregăti așa cum se cuvine și a se transforma și ei în apicultori, Romică și Andrei au îmbrăcat costumele speciale.

„Când s-au îmbrăcat în costume am crezut că leșin de râs. Arătau ca niște lămpi de grădină”, a glumit Paula Chirilă. Cei doi au trecut însă printr-o experiență unică, învățând cum se extrage mierea, dar și cum își apără albinele stupul!

„Trebuia să scoți fagurele, să-l scuturi, dar înainte de asta trebuie să dai cu fum, că fumul le potolește”, a explicat Romică Țociu.

„În secunda aia au început albinele din stup să se agite atât de tare, am zis că ne mănâncă cu totul”, a continuat și Andrei Ștefănescu. Deși în partea de sus aveau protecția necesară, activitatea i-a prins pe nepregătite, fiind îmbrăcați în pantaloni scurți.

Andrei Ștefănescu l-a „intoxicat” cu fum pe Romică

Romică Țociu s-a plâns că albinele îl atacă, iar atunci Andrei a încercat să îl ajute, însă în loc să îndrepte fumul către albine, acesta a ajuns fix în fața actorului. „Liniștește-le pe ele nu pe mine!”, a strigat Romică.

După ce au curățat fagurii, cei doi au participat la procesul de extragele al mierii și au rămas plăcut surprinși. „Vai, nu pot să cred. Fenomenal! Minunea lui Dumnezeu”, a exclamat Romică.

„Cel mai frumos moment, să vezi aurul ăla comestibil”, a continuat și Andrei Ștefănescu. Aceștia au ajutat apoi la plasarea mierii în borcane. Liviu și Paula s-au amuzat terbil la confecționarea de lumânări, transformându-le în figurine haioase.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.