Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Vedetele au vizitat casa lui Ion Creangă. Ce a urmat când au ajuns în curte

Imediat după micul dejun, Nea Marin s-a ocupat să formeze echipe pentru sarcinile zilnice, realizate la câțiva meșteri populari locali, în Piatra Neamț. Doinița Oancea și Cătălin Cazacu au ajutat la confecționarea de opinci, în timp ce restul au fost repartizați la un producător de toiege și figurine de lut.

Vedetele au vizitat casa lui Ion Creangă, după ce și-au terminat activitățile

„În momentul în care am intrat în Humulești mi s-a schimbat starea, pentru că mi-am dat seama că mergem pe urmele istoriei”, a zis Andrei Ștefănescu, ajuns în orașul natal al lui Ion Creangă.

„Stăm la 3 case de casa lui Ion Creangă”, au anunțat și gazdele, meșterii populari Ionela și Costin Lungu. Vedetele au primit o lecție de meșteșug și datini populare, ajutând la confecționarea obiectelor tradiționale.

Andrei Ștefănescu a părut cel mai încântat de întregul proces, iar cântărețul s-a descurcat cu brio și a fost lăudat și de către Nea Marin pentru meticulozitatea sa. Cu îndatoririle duse la bun sfârșit, vedetele au analizat și colecția de figurine de lut, care aveau înfățișarea personajelor lui Ion Creangă.

Cum au reacționat vedetele când au ajuns în curtea scriitorului

Dornici să calce pe urmele istoriei, Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu și Romică Țociu au fost primii care s-au grăbit să viziteze locuința scriitorului. „Nu se poate, Ion Creangă a trăit în căsuța aia. Aici a fost Ion Creangă, ești nebun?! Se juca pe aici”, a zis Vârciu.

„Pe cuvântul meu de onoare, când am pășit pe pământul ăla, parcă am și trăit poveștile. Parcă îl vedeam alergând pe acolo”, a completat și Romică Țociu.

Fascinați de fila de istorie la care au fost martori, aceștia s-au întrebat cum arăta locația cu sute de ani în urmă. „Ce greu trăiau, dar în același timp ce frumoasă le era copilăria”, a punctat Paula Chirilă.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.