Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 26 decembrie 2022. Andrei Ștefănescu, farsa zilei pentru Nea Marin. Liviu a filmat tot

În timp ce gazda emisiunii a găsit o bicicletă cu care făcea „naveta” între cele două echipe pentru a le verifica, Liviu Vâciu și Andrei Ștefănescu s-au aliat pentru o farsă de zile mari.

Aflat cu furtunul în mână, Andrei a găsit oportunitatea perfectă pentru a-și lua revanșa de la Nea Marin pentru „bătaia” de mai devreme. „Fii atent acum, Liviu, filmează acum!”, i-a spus el lui Liviu Vârciu, complice la întregul plan.

Cum s-au răzbunat Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu pe Nea Marin: „Nu ai cum să îl ierți”

„Când l-am văzut cum vine atât de bucuros, îi flutura părul de bucurie, eu eram cu furtunul în mână. Băi, n-ai cum să îl ierți!”, a explicat Andrei Ștefănescu în cadrul testimonialelor. Nea Marin a primit astfel un „duș” pe care nu și-l dorea neapărat, în văzul tuturor. „Nu pot să cred!”, au strigat fetele, aflate pe margine, atunci când l-au văzut pe Nea Marin în bătaia furtunului. „A venit direct în jet!”, a completat Andrei, mândru de fapta lui.

„Din cap până în picioare m-a udat”, a mărturisit Nea Marin. Când au văzut că acesta se dă jos de pe bicicletă, cei prezenți l-au sfătuit pe Andrei să fugă.

Liviu Vârciu a filmat întreaga scenă, punând și mai multe paie pe foc: „Ce faci, Barbule, ți s-a rupt apa?”, a întrebat el. Aceștia s-au amuzat pe marginea situației create, glumind și despre alegerea culorii bicicletei lui Nea Marin, care era una roz.

În mod surprinzător, Nea Marin nu i-a fugărit pe băieții lui puși pe șotii, de această dată. „Lasă, că m-am răcorit”, a zis el, amuzat la rândul său. Liviu și Andrei nu s-au oprit aici însă și i-au imitat reacția coregrafului, care a făcut o grimasă amuzantă în momentul în care a fost udat. Vezi în filmulețul de mai sus întregul moment!

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.