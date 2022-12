Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 26 decembrie 2022. Iuliana Luciu, pusă în fața unei probe de gospodină. Cum s-a descurcat

Nea Marin le-a pregătit colegilor săi o nouă surpriză, aceștia mergând să viziteze o pensiune renumită din zonă, acolo unde i-a așteptat o masă copioasă, dar și câteva provocări pe măsură. Locația, la Nea Baciu Colacu, este cunoscută pentru produsele sale tradiționale, pregătite cu grijă și pricepere chiar de către proprietari, care dețin și un abator propriu și carmangerie.

Cum s-a descurcat Iuliana Luciu la proba cârnaților. Ce a dezvăluit actrița

După ospăț, unde au primit preparate de toate sortimentele pentru toate gusturile, vedetele au fost nevoite să devină ajutoarele în bucătărie ale lui Nea Baciu Colacu. Având în vedere că au lăudat mâncarea, acestea au avut ocazia să ajute și la prepararea ei, chiar de la sursă.

„Ne-a primit cu un ospăț, un platou de mezeluri făcute de ei acolo”, a explicat Emi. „N-am putut să ne bucurăm prea mult de masa aia”, a continuat Andrei Ștefănescu, având în vedere că în scurt timp Nea Marin i-a pus la treabă, sub amenințarea iminentă a praștiei cu care a venit „înarmat” în această săptămână.

Echipa s-a divizat din nou, o parte la murături și dulceață, iar cealaltă la prepararea cârnaților, situație care i-a cam dat bătăi de cap lui Emi. Iuliana Luciu, în schimb, pusă în fața probei cârnaților, a dezvăluit că nu este străină de această practică.

„Făceam acasă cu mama cârnați la mașină de-asta”, și-a dezvăluit Iuliana Luciu istoricul de gospodină. Ce-i drept, asistată de proprietar, actrița s-a descurcat de minune și a dat carnea prin mașina de tocat pentru a prepara bunătățile. Iuliana nu a venit însă pregătită și cu șorțul de bucătărie, astfel că nu doar priceprea ei a atras atenția, ci și decolteul amețitor.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.