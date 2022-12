Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 26 decembrie 2022. Vedetele au plecat cu pluta, la propriu. Surpriza de care au avut parte

Ziua nu putea trece fără o nouă serie de șicane între Nea Marin și „băieții” lui, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, care au fost din nou fugăriți cu praștia de către gazda show-ului. După ce și-au încheiat socotelile, echipa a primit drept răsplată pentru munca depusă o masă la restaurant, acolo unde s-au delectat și cu un vin bun, de-al casei.

Nea Marin nu și-a lăsat însă colegii să se relaxeze prea tare, având planuri mărețe, și drumul a continuat spre comuna Ciocănești, care este și patrimoniu UNESCO. Acolo aveau întâlnire cu primarul, care le-a pregătit câteva surprize inedite, amânate de faptul că aceștia au cam întârziat.

De ce activități inedite au avut parte vedetele în Ciocănești. Nea Marin, Liviu și Andrei s-au plimbat cu pluta

„Ei nu știu ce îi așteaptă”, a zis Nea Marin încrezător. Ajunși în Ciocănești, primarul le-a dezvăluit că se vor împărți din nou pe echipe și vor urma două activități pentru care comuna este faimoasă: decorarea caselor cu motive naționale și plutăritul, o activitatea inedită și unică în întreaga lume.

„Bărbații echipei, adică eu, Patrizia și Andreea am mers să facem motive pe case”, a glumit Iuliana Luciu, în timp ce băieții au fost repartizați la datul cu pluta din lemne. Pe vedetele noastre le-a prins și ploaia, astfel că au îmbrăcat pelerine speciale, însă nimic nu le-a ținut departe de ceea ce și-au propus.

Nea Marin, Liviu și Andrei au aflat că vor urma să coboare cu pluta pe râul Bistrița, fiind ghidați de câțiva profesioniști „plutași”. Activitatea inedită i-a surprins pe aceștia în mod plăcut, cei trei fiind curioși să afle mai multe detalii despre această tradiție a locului. La final, după ce au traversat râul și s-au bucurat de un peisaj mirific, băieții au primit și o diplomă care să ateste că au participat la această activitate unică. „Ne-au dat, la fiecare, diplomă de duși cu pluta”, au glumit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la testimoniale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.