Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Emi, „altoit” de Nea Marin cu biciul. Ce poznă a făcut artistul

De la cules de trufe, vedetele noastre au pornit în episodul 11 către satul din apropiere, pentru noi activități. Iuliana Luciu și Patrizia Paglieru au învățat cum să confecționeze brâuri la războiul de țesut, în timp ce Liviu și Andrei au aflat cum să coasă cu mărgele, la o gazdă care se ocupa cu confecționarea de straie populare autentice.

Andreea Antonescu, Emi și Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu, au fost repartizați la cules de cartofi, locație pentru care au făcut și o plimbare cu căruța cu cal. Pentru a se asigura că treburile vor fi rezolvate în timp util, Nea Marin a găsit în apropiere și un bici, pe care l-a testat pe Emi, prevăzând parcă ce va urma!

Cum a reacționat Nea Marin atunci când l-a prins pe Emi gustând din țuica localnicilor, în loc să muncească

Andreea s-a descurcat de minune la război, pregătind un brâu de toată frumusețea, în timp ce Nea Marin a lăudat-o pe Anda Călin pentru vrednicia ei la culesul de cartofi. De cealaltă parte, Emi a decis să își ia un moment de pauză „neautorizată”, profitând că a întâlnit câțiva localnici. Artistul nu s-a oprit aici, ci le-a cerut acestora ceva de băut, mai exact țuică, profitând de faptul că Nea Marin superviza în tot acest timp o altă echipă.

„Am zis să mă duc să îmi încerc norocul”, a zis el. Nu a durat însă mult până când Nea Marin și-a făcut apariția, iar Emi a stins țuica cu o porție de „bici”.

„Să bagi copiii în curte întâi”, le-a zis Nea Marin localnicilor, înainte de „bătaie”. Corecția i-a dat avânt lui Emi să le ajute pe colegele sale la culesul de cartofi, însă nu a renunțat la ideea de a mai bea un păhărel. Acesta s-a dus din nou la localnici, sub pretextul că vrea să bea apă, însă Nea Marin nu poate fi păcălit atât de ușor, astfel că l-a „încins” din nou pe Emi, care a executat un „dans” de toată frumusețea sub loviturile de bici. Vezi în video-ul de mai sus!

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.