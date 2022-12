Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Pe vedete le-a prins o ploaie torențială la repetiții. Ce soluție au găsit

După o zi de muncă plină de activități de tot felul, vedetele dornice de relaxare nu au scăpat și au fost așteptate la repetiții pentru marele spectacol organizat de Nea Marin.

Echipa a repetat pe un stadion din apropiere, din dorința de spațiu de desfășurare, însă vremea a avut alte planuri pentru finalul zilei. Deși era încântat de repetiții, în toiul acestora s-a înnorat și a izbucnit o ploaie neașteptată, care a dat totul peste cap, spre bucuria „dansatorilor”.

Ploaia i-a stricat repetițiile lui Nea Marin. Cum și-a propus coregraful să rezolve situația

„Dumnezeu mă vede și mă ascultă”, a glumit Patrizia Paglieri, care își dorea să scape cât mai repede de repetiții. „Dă, Doamne, ploaie”, a zis și Iuliana Luciu.

„Asta o dă tare acum”, a zis și gazda emisiunii, conștient că ploaia nu se va opri prea curând. Determinarea lui Nea Marin nu are însă limite, așa că vedetele s-au mutat la adăpost, într-o încăpere pe care gazda emisiunii și-a dorit să o transforme în „ring de dans”. „Hai să scoatem mesele, le dăm pe hol”, a zis Nea Marin.

Iuliana Luciu a încercat să îl avertizeze pe Nea Marin că mesele respective nu intrau pe ușă, fiind prea mari și montate înăuntru din această cauză, însă coregraful nu a acceptat ideea că repetițiile i-au fost oprite de ploaie. După ce s-au chinuit o perioadă, Nea Marin și ajutoarele lui ajuns la concluzia că nu vor izbuti să scoată mobila pe ușă pentru a face loc, într-adevăr.

Deși au crezut că ziua s-a terminat cu triumful lor, Nea Marin a așetptat până când ploaia s-a oprit, iar vedetele au continuat sa repete sub îndrumarea acestuia.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.