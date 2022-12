Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 28 decembrie 2022. Emi s-a transformat în Andreea Bălan și a cântat cu Andreea Antonescu

Nea Marin, Emi, Andreea Antonescu, Patrizia Paglieri, Andrei Ștefănescu și Iuliana Luciu au reușit să pună în scenă un program special la finalul ediției, iar show-ul a ieșit de senzație. Însă momentul cel mai amuzant a fost făcut de Emi alături de Andreea Antonescu.

Emi, îmbrăcat în Andreea Bălan și a cântat alături de Andreea Antonescu la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 28 decembrie 2022. Cum a ieșit

Emi a urcat pe scenă alături de Andreea Antonescu, costumat în Andreea Bălan, cu o perucă blondă pe cap. Fanii celor doi s-au amuzat mult și au încercat să facă sincron pe scenă.

„Dacă mă punea Nea Marin să cânt momentul...am avut ceva emoții că mi-am propus să iau o pauză de concerte că nu mai pot dansa, nu-mi plac lucrurile făcute pe jumătate de măsură. Dar oamenii înțeleg situația mea”, spune Andreea Antonescu.

„Ai grijă la sincron. El și-a mărit pieptul și s-a urcat pe scenă ca o adevărată divă”, râde Andreea Antonescu de Emi.

În final, cu toții s-au distrat de minune, atât vedetele prezente în emisiune, cât și publicul care a fost prezent pentru a se distra alături de ei. Aceștia au îmbinat dansurile populare și moderne cu ajutorul coregrafului Edi Stancu care a dat dovadă de profesionalism.

„Emi a intrat în rolul Andreei Bălan. Publicul a fost în extaz”, mai spune Andreea Antonescu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.