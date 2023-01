Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Jador a adormit într-un loc complet nepotrivit. Ce i-au făcut colegii săi

După ce el și actrița Maria Buză au vizitat o fierărie, iar Jador a învățat cum mânuiește un adevărat meșteșugar fierul, cântărețul, sleit de puteri, a plecat alături de restul echipei pentru masa de prâns. Aceștia au ajuns la o cramă pentru a lua masa, însă se pare că Jador nu a mai avut nevoie nici măcar de mâncare, nici de vin.

Jador a adormit de față cu colegii săi, în timp ce aceștia luau masa, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce a făcut cântărețul după

Cântărețul a pus capul pe masa unde colegii săi mâncau și a adormit subit. La început aceștia nu au observat, fiind înfometați și dornici să guste vinurile cramei. „Mie îmi era o foame, aș fi mâncat și mistrețul ăla de pe perete”, a glumit Marius Damian.

„Eram nerăbdători să degustăm vinurile”, a continuat și Maria Buză. Jador însă nu s-a putut bucura de niciuna dintre aceste avantaje ale cramei, alegând somnul mai presus de orice.

„Jador a adormit cu capul pe masă”, a povestit Nea Marin. „I s-a stins lumină. Sforăia la masă”, a completat și Liviu Vârciu.

„M-a luat somnul ca pe un boșorog”, a recunoscut Jador la testomoiniale. Colegii săi s-au amuzat pe marginea situației, așa cum era de așteptat. Au început să îl strige, iar Nea Marin l-a păcălit că va putea dormi cât vrea în Mocăniță, acolo unde urmau să se îndrepte după ce terminau masa.

Deranjat de zgomot în cele din urmă, Jador s-a ridicat de la masă și a plecat să doarmă liniștit în autocar. Cântărețul a recunoscut că nu a mai fost în stare să participe și la activitatea următoare.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.