Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Liviu Vârciu, accidentat grav de Nea Marin. Cum l-a lovit coregraful

În dimineața zilei cu numărul 3 în această formulă, Nea Marin s-a dus să îi trezească pe Liviu și Andrei cu nelipsitul baston, pentru „corecție”. Dorind să fie sigur că nu va întâmpina dificultăți, gazda emisiunii a pregătit și o mică farsă, punând mai multe boabe de piper într-o cutie de chibrituri, spunându-le celor doi că acolo ar fi câteva viespi.

Liviu Vârciu, lovit cu bastonul în genunchi de către Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cântărețul a urlat de durere

Cu acest gând în minte, Nea Marin a intrat în camera lui Liviu Vârciu. Păcăleala nu a avut prea mare efect însă, iar cântărețul nu prea dădea semne că își dorește să se dea jos din pat. Atunci, Nea Marin a scos „arsenalul greu”, lovindu-l pe Liviu de mai multe ori cu bastonul. În scurt timp, gluma s-a transformat într-o situație neplăcută, după ce coregraful l-a lovit pe Vârciu chiar în genunchi.

„A început să dea cu bastonul. (..) Am crezut că mi-a rupt meniscul. Am crezut că mi-a rupt genunchiul, că mi-a spart ceva acolo”, a explicat Liviu Vârciu în cadrul testimonialelor. Chiar și în momentul în care povestea, cântărețul a mărturisit că dacă pune mâna pe genunchi îl doare în continuare foarte tare.

Atunci când a primit lovitura, Liviu a urlat de durere, la propriu. „A început să țipe. De frică să nu dea în mine m-am dat deoparte”, a zis și Nea Marin.

„Cum, băi nene, să te trezească așa?”, a protestat Liviu, la scurt timp după a fost lovit. „Eram în cameră și auzeam niște strigăte zici că erau din iad”, a relatat și Jador întâmplarea.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.