Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Adriana Trandafir, imagine din copilărie. Cum au reacționat vedetele la poză

Iată că, vedetele au mers la deschiderea noului al școlar și au rămas uimiți cu toții de sentimentele pe care le-au retrăit de pe vremea când și ei erau copii mici și așteptau cu sufletul la gură momentul în care pășeau spre clasele lor pentru a învăța.

Adriana Trandafir a împărtășit o imagine din copilărie, de la școală, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023

Adriana Trandafir, însă, a fost cea mai emoționată dintre vedetele care au venit în emisiune și chiar a lăcrimat la rememorarea copilăriei sale. Aceasta a rămas uimită de cât de frumos a fost pregătită casa unde copiii urmau să pășească în noul al școlar.

Celebra actriță și colegii ei de emisiune au avut câteva lucruri de transmis pentru copilașii veniți la deschiderea noului an școlar.

La finalul programului, vedetele s-au urcat în mașină pentru a-și continua activitățile de pregătirea a spectacolului, însă, umplută de sentimente de melancolie, Adriana Trandafir a deschis telefonul mobil și le-a arătat tuturor cum arăta ea în școala primară. Codițele i-au fost realizate cu atenție în respectiva poză, iar zâmbetul i-a rămas neschimbat chiar și până în ziua de azi.

„Ce frumoasă erai, Adriana”, i-a spus Liviu Vârciu, după ce s-a vorbit despre filmele în care ea a jucat în tinerețe.

„Tinerețea e frumoasă, da”, spune ea.

Aceștia și-au continuat treburile în organizarea spectacolului la care s-au implicat.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.