Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 5 decembrie 2022. Nea Marin le-a dat trezirea vedetelor în modul său original

Prima trezire din noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg s-a desfășurat în stilul caracteristic al lui nea Marin: cu bătăi la ușă, strigăte și glume.

Mai întâi, nea Marin a bătut la ușa cântăreței Jo, care a răspuns rapid pentru că era deja trezită. Jo s-a speriat în momentul în care nea Marin a atins-o cu un șarpe de jucărie. Ulterior, nea Marin a mers la Shift și What's UP, iar apoi la Ruby, unde a întâmpinat dificultăți, deoarece cântăreața a deschis ușa cu greu.

Nea Marin le-a dat trezirea vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. De ce au început să sune „alarmele de incendiu” și cum a reacționat Ruby

Nea Marin a fost apoi la Andrei Ștefănescu și la Liviu Vârciu, cărora le-a spus că trebuie să meargă la primar. „E ca și când te-ar fi trezit mama ta să-ți spună trezește-te că eu plec la piață. Bine, mamă, dacă pleci la piață nu pot să dorm în continuare?”, a glumit Andrei Ștefănescu.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au mărturisit că abia treziți din somn nici nu știau unde se află, iar coregraful le-a spus că sunt în Orhei. Pentru prima dată în istoria emisiunii, nea Marin și invitații săi au mers în Republica Moldova.

În timp ce nea Marin pleca la primăria din Orhei, What's UP a făcut o glumă și a afumat cu țigara electonică bagajul cu haine, reușind să o sperie pe Ruby, care a ieșit în prosop din cameră pentru a da „alarama de incendiu”.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Mărin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Mărin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.