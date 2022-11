Cât de greu i-a fost lui nea Marin să-și crească fiicele, după Revoluție: „M-am trezit cu doi copii, fără serviciu”

Marin Barbu are o familie superbă și este extrem de mândru de fetele lui, dar și de soția sa care îi este alături de peste patru decenii. Pentru ele, vedeta Antena 1 a făcut tot posibilul să nu le lipsească nimic.

Cât de greu i-a fost lui nea Marin să-și crească fiicele, după Revoluție

Coregraful, în vârstă de 64 de ani, și soția sa Mioara Barbu s-au cunoscut pe vremea când erau copii, iar mai târziu s-au îndrăgostit și au decis să-și dea o șansă. A urmat nunta, dar și nașterea celor două fiice ale cuplului.

Imediat după Revoluție, cunoscutul dansator a rămas fără un loc de muncă și a trebuit să se descurce pentru a-și întreține familia. Așadar, nea Marin a lucrat ca taximetrist o perioadă, dar s-a întors înapoi la ceea ce iubește cel mai mult: dansul popular și tradițiile românești.

„Am avut momente foarte grele. Înainte de Revoluție, eram prim-solist, dansam la toate cârciumele. Aveam spectacol de la 18:30 până la 20:30 și la 21:30 eram la Pescărușul. A doua zi aveam spectacol la bulevard. Am dus-o așa vreo 10 ani. La Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate, să vină și 23 august.

M-am trezit cu doi copii, unul de doi ani, Larisa, și cealaltă de opt ani, fără serviciu. S-a terminat totul. Știi ce am făcut? Taximetrie. Un an am fost taximetrist.

I-am dus pe lăutari la nunți și, după un an și jumătate, cam pe la începutul lui 1992 am început iarăși turneele. Am început să predau în străinătate. Unde n-am fost? Din Ungaria până în Belgia, Franța, Olanda. Am lucrat cu mulți la cursuri: am avut elevi din Taiwan, Hong Kong, americani, japonezi”, a declarat nea Marin, în timpul unui podcast de pe YouTube.

Prezentatorul are numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dăruit două fiice, dar și o căsnicie care durează de peste 40 de ani.

„Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva.

A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi”, a spus el, într-un interviu pentru Viva!.

Mai mult, vedeta Antena 1 se consideră un om împlinit, așezat la casa lui, care se bucură, acum, de timpul petrecut cu nepoții.

„Soția mea mi-a dăruit două fete. Fetele ne-au dăruit doi nepoți. Au început să prindă și ei aripi. Am reușit să construim împreună o căsuță și o familie frumoasă. Pot spune că am tot ce îmi doream de la viață”, a mai transmis nea Marin, pentru sursa citată.

