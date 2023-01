Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 9 ianuarie 2023. Eliza Natanticu, în lacrimi din cauza unei sarcini. Ce s-a întâmplat apoi

După ce a fost la prins pești, Eliza Natanticu a fost nevoită să învețe să îi și eviscereze, însă această sarcină a pus o presiune foarte mare pe ea. Vedeta a fost extrem de afectată de faptul că peștii încă mai mișcau și a clacat chiar în timpul probei.

Cum a reacționat Eliza Natanticu când a trebuit să curețe pești la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Motivul pentru care a început să plângă

„Mi se pare oribil ce mă puneți să fac. Nici nu mănânc pește. Mișcă, nu pot. A dat din coadă! Nu vreau să îl omor eu”, a spus speriată Eliza în timp ce încerca să ducă la final proba.

În ciuda încercărilor lui Liviu și Andrei de a o convinge să termine proba pentru a pleca, ea a izbucnit în lacrimi și a plecat de lângă ei plângând.

„Nu îmi place, nu mă puneți să fac asta, vă rog!”, a mai spus aceasta.

„Atunci, vă spun sincer, că am văzut instinctul criminal, când a pus mâna pe cuțit. Nu dădea drumul la cuțit, dădea drumul la pește. Cred că voia să omoare pe altcineva”, a glumit Liviu.

„Eu nu pot să concep să omor. Dacă aș fi pusă în situația să mor de foame și să omor o găină, un pește sau orice, prefer să mor de foame”, a mai explicat Lizzie.

Nea Mărin a rămas fără încălțăminte la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cum i-a pedepsit pe Oase și Natanticu

În același timp, Oase și Natanticu au pus la cale o farsă pentru Nea Mărin. Când se pregătea să se schimbe și să plece, coregraful a observat că îi lipsesc încălțările sport.

Oase i-a mărturisit că el nu a făcut nimic și a aruncat toată vina pe Natanticu, iar după ce băieții s-au învinovățin reciproc, Oase a venit cu o propunere:

„Uite cum face, ne uităm pe cameră și dacă i-am pus eu, fac ce vrei tu toată ziua. Dacă nu, zi tu ce facem”.

„Știu eu ce fac cu voi. Cel care i-a pus nici nu mănâncă și nici nu mai stă aici cu noi”, a zis el.

După ce s-a elucidat misterul și Natanticu l-a dat în gât pe Oase, acesta l-a „pedepsit” cu o baie cu furtunul. „Se pare că am o problemă la mâna stângă, o să mă duc la doctor după asta”, a spus Oase care a „scăpat” furtunul pornit din mână.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.