Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 9 ianuarie 2023. Iulia Albu, peripeții la mulsul vacii. Cum s-a descurcat la munca din grajd

Iulia Albu a pus osul la treabă și s-a aflat într-o ipostază în care nu mulți și-ar fi imaginat-o. Designer-ul a ajuns, la propriu, la coada vacii, însă ea nu s-a dat înapoi de la muncă. Îmbrăcată ca pe podium, vedeta a făcut curat în grajd și apoi a trecut la muls, sub atenta supraveghere a lui Nea Mărin.

„Mie îmi face foarte mare plăcere să muncesc, mai ales că sunt lucruri pe care nu le-am făcut niciodată”, a mărturisit aceasta.

Cum s-a descurcat Iulia Albu la muls vaca, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ipostază în care nu a mai fost văzută până acum

Deși nu a mai muls vaca niciodată, Iulia Albu nu a fost dornică să învețe tehnica. Ea și-a luat scăunelul s-a așezat și a început să spele ugerul pentru a-l pregăti, iar după ce Nea Mărin i-a arată cum trebuie să facă asta, a trecut la treabă.

Cu toate acestea, în timp ce Nea Mărin o lăuda, vaca a lovit-o cu coada și doar pălăria a mai „salvat-o”.

„Marele meu noroc în această viață e că am cap de pălărie. Adică un cap micuț care arată bine cu pălărie, e ok. Pentru că dacă îmi venea acea coadă de vacă peste ochi, nu știu ce făceam acolo”, a mărturisit vedeta.

În paralel, Eliza Natanticu nu a avut o experientă la fel de plăcută. Ea a trebuit să prindă pești pe care apoi să îi eviscereze, iar acest lucru a întristat-o profund.

„Nu mai pot. Mie îmi vine să plâng”, a spus aceasta cu ochii în lacrimi.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.