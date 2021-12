Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 22 decembrie 2021. Liviu Vârciu și Nea Marin, debandadă totală la primele ore ale dimineții

Nea Marin a reușit cu greu să-l ridice din pat pe Liviu Vârciu. Îndrăgitul coregraf a insistat și a reușit să-l enerveze pe colegul său, care a aruncat cu apă pe el.

Degeaba a încercat Nea Marin să intre în camera lui Vârciu căci acesta s-a baricadat. A închis ușa cu cheia și a deschis-o doar pentru a mai arunca cu apa pe el.

”Am clacat. Eu am avut niște apă sfințită în dormitor. Am aruncat pe el, nimic. Moroiul după mine. Pac, am mai aruncat o dată... tot moroiul după mine. Se usca, mă. Aruncam și ieșeau doar aburii.”, a spus Liviu Vârciu, care a recunoscut că a exagerat.

”A fost o bătaie ca în filmele americane.”, a concluzionat Adriana Trandafir.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 21 decembrie 2021. Misiunea care le-a pus în dificultate pe vedete: „Am crezut că moare!”

Cum s-a ”răzbunat” Nea Marin pe Liviu Vârciu în ediția 9 Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară

”Mi-am dat seama că am exagerat când era prea târziu. Moale Nea Marin. Cred că de la apa știi că nu mai avea puterea aia.”, a spus Vârciu. Bineînțeles că Nea Marin nu s-a lăsat ușor.

A apelat la praștie și a început să-l atace pe ”băiatul” său. ”Are o țintă Nea Marin zici că a fost lunetist.”, a remarcat Romică Țociu.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 21 decembrie 2021. Adriana Trandafir, despre când a avut Covid-19: „Am fost foarte grav”

Imediat, Nea Marin a spart geamul și a reușit să intre peste ”rivalul” lui. ”Îl distrug”, țipa acesta.

Însă a ratat momentul când Vârciu s-a furișat în camera lui Andrei Ștefănescu și de acolo pe geam, direct în curte.

Cu o sticlă de apă de la Cosmin Seleși, Liviu l-a udat pe Nea Marin și au început să se alerge.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 21 decembrie 2021. Cosmin Seleși, nou „conflict” cu Liviu Vârciu. Ce au avut de împărțit

În cea de-a șaptea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Comuna Albac, Alba sunt Cosmin Seleși, Adriana Trandafir, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Jean de la Craiova și Romică Țociu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.