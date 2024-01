Poftiți pe la noi, 9 ianuarie 2024. Tania Popa, mărturisiri dureroase: Am stat vreo trei luni în comă!

În ediția 2 din show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din dată de 9 ianuarie 2024, Tania Popa a făcut mărturisiri dureroase despre un episod din copilărie. ”Am alunecat la un moment dat și am căzut în pământ. Eram într-un cuib de viespi sălbatice și am fost înțepată de mii de ori. Am stat vreo trei luni în comă!”, a spus actrița.

