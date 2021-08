Povești de familie, episodul 35 și episodul 36. Cum a fost Lara atacată cu acid și ce a făcut un om ca să scape fiica de pușcărie

În episodul 35 din „Povești de familie” de la Antena 1 am putut descoperi cum iubirea unui tânăr s-a transformat într-o adevărată obsesie. Orbit de gelozie și de supărare, acesta a pus la cale un plan ca s-o atace cu acid, pentru a-i distruge chipul și pentru a se asigura că niciun alt bărbat nu o va mai iubi.

Tot în data de 25 august 2021, în episodul 36 din „Povești de familie”, am aflat povestea Irinei, fiica unui om politic, care a lovit un om cu mașina și l-a omorât. Tatăl său a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca fata lui să nu ajungă la închisoare, dar decizia fetei a schimbat totul.

Povești de familie, episodul 35. Lara a fost atacată cu acid de Filip, băiatul care o iubea

Lara este o tânără extrem de frumoasă și Filip, colegul său de la școală, a remarcat-o imediat. Fiindcă a pierdut niște ore de matematică și a rămas în urmă cu materia, băiatul s-a oferit s-o ajute cu lecțiile. După fiecare întâlnire a lor, cei doi se relaxau urmărind împreună un film. Încet și sigur, Filip s-a atașat tot mai mult de Lara. Într-o zi, acesta i-a propus să se apuce de modeling și s-a oferit chiar să îi facă fotografii pentru un posibil portofoliu. Încântată, fata a acceptat și cu pozele făcute de tânăr s-a înscris chiar la o agenție de fotomodele.

Într-o zi, după ce au privit un film împreună, acasă la Filip, tânărul a încercat s-o sărute și i-a spus Larei ce sentimente de iubire are pentru ea, doar că tânăra a fost surprinsă și i-a explicat faptul că nu simte același lucru pentru el. Însă băiatul nu a fost dispus să accepte varianta de-a rămâne doar simplu prieten cu cea care i-a răpit inima.

Între timp, Lara a început să meargă la evenimente și să se facă remarcată ca fotomodel, iar tânărul a ținut mereu să îi reamintească faptul că datorită lui și datorită pozelor pe care i le-a făcut a ajuns acum celebră. Tânăra a continuat să îl refuze, dar ambiția băiatului nu s-a oprit aici. I-a trimis flori, a încercat s-o sărute din nou, apoi lucrurile au părut că scapă de sub control atunci când Filip a început s-o urmărească pe Lara, ca să-i facă poze pe ascuns și s-o hărțuiască, în dorința lui s-o convingă să fie iubita lui.

Mama fetei și mama băiatului au încercat să șteargă pozele compromițătoare cu Lara și să discute cu Filip, dar tânărul nu este dispus să renunțe la iubirea lui. Când atitudinea lui violentă a început să fie remarcată și de profesori, elevul a fost suspendat două săptămâni de la cursuri.

„Nu înțelegi, mama, că Lara o face special”, a încercat el să se apere.

Situația a scăpat de sub control atunci când vocile din mintea băiatului au început să ceară răzbunare și moartea tinerei, semn că iubirea lui a început să devină o obsesie periculoasă. Apoi i-a venit ideea s-o pedepsească aruncând acid pe fața acesteia, pentru ca niciun alt bărbat să nu se mai uite la ea. A așteptat-o după un eveniment și a aruncat cu acid, doar că substanța a nimerit pe mama tinerei, care a ajuns de urgență la spital.

Polițiștii l-au arestat pe Filip, pentru a-l pedepsi pentru faptele sale. Lara și-a putut relua apoi viața, fără să mai stea cu teama că se află în pericol.

Povești de familie, episodul 36. Irina a dat cu mașina peste un om și l-a omorât

Irina s-a dus în oraș cu prietena ei și, deși a consumat destul de multe băuturi alcoolice, aceasta a ales să plece acasă folosind mașina personală. Pe drum însă, tânăra nu s-a puptut concentra la drum și a lovit o persoană. În scurt timp, aceasta a ajuns la secția de poliție, dar nu înțeles prea bine ce s-a întâmplat. Tatăl ei a luat-o acasă și l-a anunțat pe șoferul său ce plan pune la cale, ca să își salveze fiica.

„Ghiță o să se ducă la poliție să se predea, o să spună că el conducea mașina. El a dat cu mașina peste om și tot el l-a omorat. Nu-i așa Ghiță?”, a fost dezvăluirea făcută de tatăl fetei, care este o persoană influentă.

„Nu poți să îl lași pe Ghiță să tragă pentru faptele mele”, a reacționat fata.

Irina însă nu a putut trece prea ușor peste cele întâmplate și a început să se simtă tot mai vinovată de cele întâmplate.

Tatăl tinerei a căutat-o pe fiica bărbatului decedat și a încercat să discute cu ea și să îi ofere un cec cu o sumă generoasă de bani, dar aceasta a refuzat să îl primească.

Deși a făcut ședințe de terapie și deși a încercat să meargă din nou la facultate, nimic nu a mai fost la fel, căci Irina a început să se simtă tot mai vinovată.

Când a înțeles că ea este singura vinovată și că nu șoferul Ghiță trebuie să plătească, tânăra a decis să se predea la poliție și să dezvăluie că ea este adevărata vinovată.

