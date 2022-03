Povești de familie, sezon 2, episodul 19. Unde duc comparațiile părinților între copii și care e soluția pentru împăcări

Episodul de astăzi vine cu o lecție despre o mamă în stadiu terminal de cancer și doi frați care se iubesc enorm și care riscă să ajungă să fie despărțiți de către cei de la Protecția Copilului.

De altfel, este o lecție și despre o soră care, orbită de furie și invidie, a refuzat ultima și cea mai importantă dorință a surorii sale muribunde, aceea de a avea grijă de copiii ei, după moartea sa.

Povești de familie, sezon 2, episod 19. "Noi, oamenii, suntem diferiți, dar nu avem nevoi diferite. În final, tot ceea ce ne trebuie este iubire"

Bianca află că mai are o lună de trăit și vrea să lase toate lucrurile în ordine pentru copiii ei. Ea are o soră cu care nu are o relație bună din cauza comparațiilor pe care părinții le-au făcut între ele, în copilărie.

Aceasta, orbită de furie și invidie, a plecat de acasă și nu a vrut să mai știe niciodată de familia ei, ajungând să fie prostituată și să trăiscă în condiții mizere.

Inițial, ea a rugat-o să aibă grijă de copiii ei, pentru ca aceștia să nu ajungă la orfelinat, neavând încă 18 ani. Inițial a refuzat, însă, apoi a acceptat, având în vedere faptul că i se oferea o nouă viață, fără griji.

Când trecutul o ajunge din urmă, femeia se simte inutilă și preferă să plece din viața noii sale familii, însă, un video lăsat de sora sa, a convins-o să rămână.

Ea și-a dat seama că cel mai bine îi este alături de noua sa familie și că sora sa i-a redat dreptul la iubire.