Cine este Radu Bucălae de la Power Couple România. Cu ce se ocupa înainte să devină prezentator la Neatza

Radu Bucălae este de profesie actor și participant în sezonul 2 Power Couple România, alături de soția sa, Alexandra Bucălae. Comediantul a intrat în atenția publicului odată cu participarea sa la iUmor în 2017.

Radu Bucălae este absolvent al Facultății de Teatru de la Craiova. De Stand-Up Comedy s-a apucat în anul 2015, iar în 2017 a participat la iUmor.

Radu Bucălae a intrat în echipa de la Super Neatza, datorită farmecului și umorului de care dă dovadă. Radu Bucălae este de profesie actor. Acesta s-a axat pe comedie și a devenit cunoscut prin prisma apariției sale în sezonul 4 iUmor, unde a ajuns până în finală.

De atunci, Radu Bucălae a avut mai multe apariții la iUmor, în calitate de invitat special, fiind extrem de apreciat pentru momentele sale de stand-up comedy. Pe lângă spectacolele de stand-up comedy pe care Radu Bucălae le susține, acesta face uneori astfel de momente de comedie și la Neatza. Radu Bucălae a participat în sezonul 19 Te cunosc de undeva!, alături de Adda Balada, reușind să ajungă până în finală.

Radu Bucălae a urcat pe scena sezonului 4 iUmor cu mâna ruptă, făcând și glume pe seama împrejurării accidentului.

„Am simțit literalmente eficiența televiziunii prin apariția la iUmor. Aveam și mâna ruptă. Fusesem în turneu cu Bordea și cu Calița și făcusem accident rutier. N-a fost grav, doar eu am rămas cu mâna în gips. Eu știu că m-am apucat de stand-up în martie 2015”, a povestit Radu Bucălae.

Radu Bucălae și-a început cariera de actor într-o trupă de improvizație. Comediantul Varză a fost cel care l-a luat cu el prin turnee de stand-up comedy.

După ce a absolvit Facultatea la Craiova, Radu Bucălae a venit la București, und ea locuit la o mătușă. A intrat într-o trupă de improvizație și de acolo a continuat cu spectacolele de stand-up care la început au fost dificile.

„Am terminat Facultatea de teatru la Craiova și apoi ca orice om care a terminat ceva vine la București să-și facă viața. Și am vrut să dau la master la UNATC și am făcut pregătire, am învățat cântece, dansuri, era ceva complicat. Am venit cu speranțe mari la București. Nu m-au băgat în seamă când le-am spus că am terminat la Craiova. Au început să mănânce sandvișuri. Am picat cu nota de 5.01. E o mică traumă care s-a născut atunci în mine. În 2013 s-a întâmplat. Eram distrus. Coincidența a fost că eu de 2 ani făceam și teatru de improvizație. Participam la un festival de improvizație cu trupa mea de la Craiova, s-a terminat festivalul, eram în față la Teatrul de Comedie și lângă mine am auzit că vorbeau niște tipi dintr-o trupă de improvizație care se certau că aveau nevoie de un om în trupă. Și am intrat în trupa lor cu Varză. El e și omul care m-a forțat să urc la stand-up. Ionuț Ghenu formase trupa”, a povestit Radu Bucălae în podcastul Vin de-o poveste.

Radu Bucălae este concurent la Power Couple România sezon 2.

