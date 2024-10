Radu Bucălae și Alexandra se pregătesc pentru aventura Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2. De cine se tem cel mai mult

Comediantul Radu Bucălae și Alexandra, soția sa, participă în acest an la Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2. Cei doi au vorbit despre temerile de dinainte de plecare.

Radu Bucălae și Alexandra formează unul dintre cuplurile participante la Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2. Aceștia au răspuns la câteva întrebări despre temerile, așteptările și pregătirea lor pentru competiție.

Radu Bucălae și soția sa, Alexandra, se pregătesc pentru aventura Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2. De cine se tem cel mai mult în această competiție

Radu și Alexandra s-au pregătit intens pentru participarea la show-ul de resistență al cuplurilor, Power Couple, sezonul 2.

„Eu am început să fac pilates”, spune Alexandra. „Cred că o să mă ajute maxim chestia asta!”

„Suntem profi”, intervine și Radu Bucălae. „Ne așteptăm la ce e mai rău. De asta ea face pitalet și eu nu mă gândesc la nimic până când plecăm.”

„Patruzeci de minute pe săptămână! Pregătiți-vă maratoniștlor”, se amuză comediantul.

„Stăm foarte bine pe mental”, susține Alexandra.

„Eu am fost mai demult la sală”, mai spune Radu. „Pe date suntem pregătiți. Mai mult eu decât ea!”

„Ea nu prea ține minte așa date”, mai adaugă el.

„Le țin minte, dar trebuie să am puțin ajutor”, răspunde soția prezentatorului de la Neatza.

Alexandra a mărturisit că s-a uitat la primul sezon, iar cuplul preferat a fost format din Ana și Tudor.

Însă Radu Bucălae îi alege pe Cosmin Natanticu și pe Lizi: „Mi-a plăcut dinamica dintre ei.”

„E greu să alegi”, spune Alexandra.

Întrebați ce așteptări au de la Power Couple, cei doi au dat răspunsuri total diferite.

În timp ce Radu nu are așteptări, sunt „joase”, de fapt, Alexandra e convinsă că o să câștige.

Ba mai mult, Radu a făcut aranjamentele înainte de plecarea din țară, gândindu-se că vor fi plecați trei săptămâni. Soția sa însă îi pune de fiecare dată în vedere că sunt cinci săptămâni în care vor lipsi, sperând să nu se întoarcă mai devreme acasă.

„Te rog foarte mult să-ți reconfigurezi traseul”, îi cere ea.

„Eu sunt om calibrat. Știu că minimul este de o săptămână și maximul de cinci. Ce e la mijloc?” spune comediantul.

Alexandra ar vrea ca telespectatorii să vadă în ei niște oameni serioși.

„Încercăm să fim un cuplu care are mereu o comuicare eficientă și lucrăm la asta și încercăm să fim sinceri unul cu celălalt”, declară Radu Bucălae.

„Și când doare adevărul, ne apucăm de glume”, continuă Alexandra.

„Eu sunt convins că Dani Oțil (...) o să-mi pună nu doar bețe-n roate, ci o să se distreze făcându-ne viața mai grea”, susține Radu. „Dacă o s-o favorizeze, o s-o favorizeze pe Alexandra. Eu cred că o să-și bată joc de mine. Mi-e clar. Și, mai mult de atât, cred că nimeni n-o să-i zică nimic.”

Alexandra a mărturisit în cadrul interviului că îi este teamă de apă și că dacă vor avea o astfel de probă o să-i fie foarte frică.

„Să ne zici dacă e, să se apuce și de cursuri de înot”, glumește Radu.

„Suntem doarte pregătiți”, râde Alexandra.

„Mi-e puțin răuț când văd înălțimea și mi-e tare frică și de durere”, mărturisește Radu. „N-aș vrea să nasc sezonul ăsta.”

„Trebuie să faci dacă avem probă!” spune Alexandra.

La Power Couple, cei doi se tem cel mai mult de momentul investiției.

„Să facem la maxim totul, adică să nu stăm în frică”, spune soția comediantului.

Dintre celelalte cupluri din sezonul 2, Radu îl cunoaște pe magicianul Robert Tudor: „Toți patru ne știm personal.”

„Ne mai știm și cu Andrei și Andra Stoica”, mai adaugă Alexandra.

„Și cu Moșu”, spune Radu.

Cei doi au mărturisit că se tem de toate perechile din acest sezon.

„De Stoica”, punctează Radu. „E și frumos.”

„Nu e doar despre forță”, intervine soția sa.

„Răspuns final: de toți”, conchide Radu Bucălae.

Power Couple România – La bine și la greu!, sezonul 2

Alături de cuplurile care vor pleca în curând în Malta, se va afla și în acest an, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, care a pornit deja spre locația de filmare.

„Plec în Malta cu un nod în gât, dar și cu fluturi în stomac, pentru că dacă anul trecut mergeam în necunoscut și aveam emoții strict pentru proiect, acum știu ce mă așteaptă.

Oamenii știu că e un show activ și pentru prezentator, trebuie să mă cațăr, să intru în apă, să stau la înălțimi, să-mi testez și eu, la rândul meu, limitele.

Abia aștept să încerc probele, deja e un lucru cunoscut faptul că 90% din probe sunt testate și de către staff, dar și de mine. Am niște probe preferate deja, nu pot să le divulg, dar pot să vă spun că sunt wow.

Am mari emoții pentru concurenți, de data asta, pe unii îi cunosc, au trecut pe la mine prin emisiune des, și știindu-i ca profil, mai ales pe băieți, și văzând ce s-a întâmplat anul trecut cu fetele care s-au motivat foarte tare și și-au învins fobii, în timp ce băieții s-au descurcat mai slab, pentru cei pe care-i cunosc... am emoții”, declară Dani Oțil înainte de startul filmărilor.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare!