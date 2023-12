Cum s-au cunoscut Cosmin și Eliza Natanticu. Cei doi au o poveste de dragoste despre care nu mulți știu

Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în anul 2009, prin intermediul unor prieteni comuni. Cei doi s-au căsătorit în 2018, la 9 ani după ce s-au cunoscut.

La prima interacțiune, Lizi nu l-a plăcut pe comediant, însă după prima întâlnire și-a dat seama că el e bărbatul potrivit pentru ea.

Eliza Natanticu a povestit că atunci când l-a cunoscut pe Cosmin ea a fost cea care i-a scris să-l invite în oraș, însă comediantul nu a acceptat pentru că era într-o relație la distanță. La numai o săptămână el a fost cel care i-a scris Elizei, invitând-o la suc, cu precizarea că își încheiase relația la distanță. Lizi a mărturisit că la primul date cu cel care avea să-i fie soț a mers fără să se aranjeze.

Cum s-au cunoscut Cosmin și Eliza Natanticu

„Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun”, a povestit Eliza Natanticu la Antena Stars.

Cosmin Natanticu a cerut-o în căsătorie pe Eliza Natanticu pe o plajă în Grecia, dar a enervat-o atât de tare înainte de cerere, încât în primă fază a refuzat. După insistențe, Eliza a acceptat să fie doamna Natanticu.

A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit, pentru Antena Stars, Eliza Natanticu. M-a cerut de soție pe o plajă, în Grecia. Și-a propus să mă enerveze foarte tare. Cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă și, în prima fază, am refuzat”, a povestit Eliza Natanticu pentru Antena Stars.

Vorbind despre secretul longevității relației sale cu Cosmin Natanticu, Eliza Natanticu a spus pentru Impact: „Cred că umorul este secretul. Ne distrăm, râdem împreună, lăsăm unul de la altul când ne supărăm. Mie îmi place să fiu autoironică, îmi place să fac glume cu soțul meu, eu despre el, el despre mine. Ăsta este stilul nostru de relație, el m-a învățat să fiu așa, să nu iau lucrurile personal, să iau totul în glumă și atunci când iei totul în glumă, chiar te distrezi”.

Cosmin și Eliza Natanticu participă la Power Couple România

Actorul Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza au acceptat să participe la Power Couple. ”Nu am venit pregătită pentru ceva atât de frumos, dar și solicitant. Emoții și frici duse la extrem. Adrenalină la intensitate maximă. De la agonie la extaz, într-o clipă. Mă bucur că am putut trăi această experiență alături de soțul și, totodată, prietenul meu, jumătatea mea mai bună. Abia aștept să vedeți prin ce am trecut”, a declarat Eliza.

