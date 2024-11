Cum a reacționat Leonard Doroftei când a aflat că fiica sa în vârstă de 21 de ani are un iubit: „Stă cu pușca în dulap”

Vanessa, fiica lui Leonard Doroftei, a dezvăluit cum a reacționat fostul mare campion atunci când a aflat că este într-o relație cu un tânăr pe care l-a întâlnit în România.

Vanessa, fiica în vârstă de 21 de ani a lui Leonard Doroftei, întoarce toate privirile, fiind admirată de mulți băieți. Tânăra a studiat la un colegiu din Montreal, iar de câteva luni a revenit în România împreună cu familia sa.

Odată cu întoarcerea în România, Vanessa Doroftei a luat decizia radicală de a renunța la visul ei, acela de a deveni medic, și a început cursurile Facultății de Drept.

„E o trecere foarte mare (n.r.- de la Medicină la Drept), dar acestea au fost mereu cele două opțiuni ale mele. Așa a fost să fie, mai ales că nu mi-a venit dosarul la timp din Canada ca să mă pot înscrie în România. În Canada nu am făcut Facultatea de Medicină, am făcut liceul și colegiul.

Am făcut trei ani de colegiu, am făcut științe medicale un an, adică foarte multă chimie și fizică, dar nu medicină propriu-zisă. Am făcut și doi ani cursuri de științe sociale, cum ar fi politică și psihologie”, a spus Vanessa Doroftei, potrivit Cancan.

Reacția lui Leonard Doroftei când a aflat că fiica sa în vârstă de 21 de ani are iubit

Fiica lui Leonard Doroftei a dezvăluit că are un iubit de peste un an, iar tatăl său a fost foarte calm când a aflat, cu toate că a glumit pe seama acestui lucru și a declarat recent că „are pregătită pușca în dulap”.

„Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni. În niciun caz nu stă cu pușca în dulap (n.r.- Leonard Doroftei)!

Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi. Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aş putea să i-l spun lui, să reacţioneze prost în legătură cu băieţii. Mama şi tata mă susţin în tot ceea ce fac”, a mai spus Vanessa Doroftei, potrivit sursei citate mai sus.

