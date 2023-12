Imagini inedite de la nunta lui Emi de la Noaptea Târziu și a Mădălinei. Cosmin și Eliza Natanticu le-au fost nași - FOTO

Într-o caldă zi de iunie, trupa Noaptea Târziu a fost martora unei petreceri de nuntă desprinse din povești, unde Emi, inima și vocea trupei, și-a unit destinele cu persoana iubită într-un eveniment spectaculos.

Concurenții de la Power Couple, Emi și Mădălina au avut parte de o nuntă de poveste. Cu o prezență strălucitoare, nunta a fost marcată de detalii rafinate și de o atmosferă plină de emoție și bucurie.

Imagini inedite de la nunta ui Emi de la Noaptea Târziu și a Mădălinei de la Power Couple. Ce cadru de poveste au avut

Locația petrecerii a fost transformată într-un paradis floral, unde fiecare colțișor emana eleganță și romantism. O mulțime de flori au împodobit întreaga sală, creând un cadru desprins din basme. Invitații au fost răsfățați cu un candy bar desăvârșit, plin de delicii și specialități care au satisfăcut cele mai pretențioase gusturi.

Citește și: Cum s-au cunoscut CRBL și soția lui, Elena. Au o poveste de dragoste ca-n filme

Atmosfera festivă a fost întreținută de o trupă care a cântat live, transformând petrecerea într-un adevărat concert. Invitații și mirii au dansat sub vraja muzicii, creând amintiri de neuitat. Nimeni nu a rămas nepăsător, iar spiritul de sărbătoare a persistat până în zorii zilei.

Momentul culminant al serii a fost momentul în care Emi și Mădălina au tăiat un tort impresionant, realizat pe mai multe etaje. O capodoperă culinară, tortul a fost admirat și aplaudat, demonstrând atenția deosebită acordată detaliilor. Cu straturi bogate și decoruri sofisticate, acesta a fost cu siguranță "vedeta" serii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Printre invitații de seamă s-au numărat Cuza, prietenul apropiat și colegul lui Emi, dar și nașii Cosmin și Eliza Natanticu.

Citește și: Cum s-au cunoscut Cosmin și Eliza Natanticu. Cei doi au o poveste de dragoste despre care nu mulți știu

Cuplul format din Mihai și Elwira Petre, cei care au participat împreună la Asia Express sezonul 4, au adus și ei strălucire evenimentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Emi și mireasa lui au strălucit în ținute de poveste. Mireasa a ales o rochie strălucitoare, în stil „sirenă”, cu un decupaj îndrăzneț, în timp ce Emi a optat pentru un costum negru accesorizat cu un papion elegant. Nașii au fost la fel de impresionanți, cu Eliza purtând o rochie ciclam și Cosmin Natanticu alegând un costum elegant.

Cu emoții și lacrimi de fericire, nașii Cosmin și Eliza Natanticu au urat finilor lor o căsnicie plină de bucurii și reușite. „Suntem bucuroși și emoționați pentru fini. A fost dorința Mădălinei ca noi să îi cununăm și noi am fost împreună la momentul cererii în căsătorie, și eu am izbucnit în lacrimi, pentru că așa sunt eu, emotivă, și mi s-a părut frumos. Cumva eu am propus să le fim nași. (...) Casă de piatră, să fie fericiți, să renunțe la ego. Asta este cheia unei relații fericite", au spus nașii celor doi, Cosmin și Eliza Natanticu, pentru Antena Stars.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Petrecerea de nuntă a lui Emi a fost nu doar un eveniment, ci o experiență de neuitat pentru toți cei prezenți. Cu detalii atent alese, atmosferă plină de dragoste și oameni speciali, acest eveniment a fost cu adevărat un capitol nou început cu fast și eleganță pentru Emi și partenerul său. Casa de piatră și o viață plină de fericire pentru cei doi îndrăgostiți!

Nouă cupluri de vedete se luptă în competiția fenomen Power Couple România – La bine și la greu

Power Couple România – La bine și la greu, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări.

Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România.

Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.