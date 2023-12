Cum s-au cunoscut CRBL și soția lui, Elena. Au o poveste de dragoste ca-n filme

Participarea lui CRBL și a Elenei, soția lui, în acest reality show promite să ofere telespectatorilor o privire intimă în culisele vieții lor de cuplu și să arate că dragostea adevărată poate trece cu succes prin orice încercare.

Fanii celor doi artiști așteaptă cu nerăbdare să-i vadă într-un alt context, departe de scenele de concert sau de emisiunile de televiziune obișnuite. "Power Couple" va oferi ocazia de a-i vedea pe CRBL și Elena într-un cadru mai personal, în timp ce își testează limitele și își consolidează legătura în fața publicului.

Cum s-au cunoscut CRBL și Elena, soția lui. Cei doi s-au întâlnit prima oară la tv

CRBL și Elena reprezintă un exemplu de cuplu modern, cu o relație solidă și bazată pe încredere reciprocă. Aceștia s-au cunoscut la o emisiune tv, unde el era concurent, iar ea făcea parte din echipa de coregrafi.

Deși sunt considerați unul dintre cei mai admirabili parteneri din lumea showbiz-ului românesc, puțini cunosc povestea cum s-au întâlnit CRBL și soția sa, Elena, și cum a făcut artistul pasul cel mare în relație.

Prima lor întâlnire a avut loc acum peste zece ani, în cadrul unei emisiuni tv, unde Elena a îndeplinit rolul de coregraf al lui CRBL, el fiind concurent. Totuși, artistul recunoaște că la început nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, ci mai degrabă de concentrare asupra competiției. Abia câteva luni mai târziu, CRBL a realizat că ea era alegerea lui și i-a adresat celebra întrebare.

Întrebat despre cum a evoluat relația lor, artistul a dezvăluit: Așa este, mă simt cel mai bogat om din lume alături de fetele mele. Banii vin în funcție de ce faci și de cât muncești. Recunosc că nu prea sunt norocos la bani, dar știu să îmi iau ce îmi aparține. Elena a fost coregrafa mea la „Dansez pentru tine. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, pentru că eu am văzut-o mult mai târziu. Eram concentrat să văd cum fac să câștig acea competiție, dar, pentru că am fost împreună șase luni în două sezoane de „Dansez pentru tine, mi-a fost suficient să o cunosc atât de bine încât după alte șase luni am cerut-o de soție. O iubesc cel puțin ca în prima zi și recunosc că sunt dependent de ea. Nu mă văd în stare să fac ceva fără Elena lângă mine”, a dezvăluit el pentru viva.ro.

Cum a cerut-o CRBL pe Elena de soție

„Eu sunt un tip romantic de fel și mi-am pus în cap să găsesc o modalitate unică de a o cere, dar, în momentul în care am decis să fac acest pas, acesta a fost planul meu: să îi cumpăr o pisică, știind că îi plac foarte tare pisicile, și să îi pun de zgardă inelul. Acum începe aventura, pentru că de la a spune până la a face este drum foarte lung.

Prima dată, am mers să iau inelul și a trebuit să îl iau pe cumnatul meu cu mine, ca să nu cumva să apară în presă ceva legat de asta. După care, mergi și cumpără pisica, dar pisica trebuia să aibă și zgardă, cușcă, mâncare etc. Acum, după ce am cumpărat tot, cum fac să îi dau cadoul? Elena era la sala noastră de dans, ținea cursuri. Am așteptat să termine și am zis să mergem acasă, unde în dormitor am așezat pisica pe pat, dar Elena a spus că vrea să mergem să mâncăm… După ce am mâncat, Elena voia la film. Hai la film!

Eu eram terminat fiindcă deja trecuseră niște ore bune de când ghemotocul ăla de blană stătea singur acasă. Plus că mă gândeam încontinuu cum să îmi fac discursul, când să îngenunchez și să o întreb… Tare greu.

Într-un final, am ajuns acasă și a primit pisica. Doar că, în acel moment când eram pregătit să îmi țin discursul, ea nu vedea inelul, fiind copleșită de pisoi. A trebuit să îi atrag atenția, după care a venit momentul mult așteptat. S-a lăsat cu emoție și lacrimi, dar totul a mers perfect. Tata m-a întrebat, când i-am povestit, dacă eram pregătit de un refuz și i-am spus că nici nu m-am gândit la varianta asta”, a dezvăluit CRBL pentru sursa amintită mai sus.

Nouă cupluri de vedete se luptă în competiția fenomen Power Couple România – La bine și la greu

Power Couple România – La bine și la greu, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări.

Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România.

Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.