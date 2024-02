Marea premieră Power Couple România – La bine și la greu, azi, de la 20:30. Concurentele escaladează un calendar gigantic

În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 urmează marea premieră Power Couple România – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptată competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aliniază la start 9 perechi de vedete, gata să se întreacă pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro.

Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Ana, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu sunt cuplurile care vor trece prin probe dure, dar și situații comice, în reality show-ul ce duce tensiunea, drama și umorul la următorul nivel.

Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de către jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.

Citește și: Vedetele au testat, la evenimentul de lansare Power Couple România, proba „Au, mami!”. Emisiunea începe luni, la Antena 1

Începe Power Couple România – La bine și la greu. Show-ul care redefinește relația de cuplu e de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta.

În această seară, telespectatorii vor face cunoștință cu Camera Investițiilor, locul unde concurenții vor manageria un buget din care vor investi în funcție de încrederea pe care o au în abilitățile partenerilor de viață. Cele mai așteptate momente ale serii se vor desfășura însă la Calendarul vieții – prima provocare din competiție. Pentru a trece proba, doamnele vor fi nevoite să indice anumite date importante din viața de cuplu într-un calendar uriaș, creat pe o impresionantă structură metalică de 20 de metri înălțime, pe care o vor escalada contracronometru.

Provocarea memoriei se va întâlni, așadar, nu doar cu adrenalina primei probe, ci și cu o teamă recunoscută de mai multe dintre concurente – cea de înălțime! ”Eu am o frică de înălțime fantastică. Am avut niște emoții îngrozitoare când am aflat ce trebuie să fac pentru această probă”, a povestit Eliza Natanticu. ”Când am văzut calendarul acela imens, mi-au trecut milioane de gânduri într-o secundă. Nu m-am cățărat niciodată și am toate fricile posibile”, a dezvăluit Anamaria Ionescu.

Mâine, proba băieților le va testa acestora rezistența la durere – și nu orice fel de durere! Concurenții vor experimenta durerile nașterii, fiind conectați la un dispozitiv cu nouă grade de intensitate care simulează contracțiile din timpul travaliului. Proba va fi trecută doar în cazul în care concurentul suportă și ultimul nivel de durere.

Citește și: Cum s-au cunoscut Lino Golden și Delia de la Power Couple România. Cei doi tineri logodiți au o poveste atipică

Cum se vor descurca la această probă concurentele și ce alte surprize aduce prima ediție Power Couple România – La bine și la greu telespectatorii vor descoperi la marea premieră a show-ului, pe Antena 1 și AntenaPLAY, diseară, de la 20:30. Cea mai așteptată competiție a cuplurilor va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.