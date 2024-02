Power Couple România, 19 februarie 2024. Daiana Anghel a dat dovadă de mult curaj și dexteritate la proba „Ce pana mea?”

În cea de a șaptea ediție, telespectatorii au putut observa cum cele șapte perechi care au mai rămas în concurs luptă pentru titlul de Power Couple din România și pentru premiul cel mare. Iată cum s-au descurcat concurenții și de ce Dani Oțil a fost nevoit să oprească proba în cazul unei concurente.

În ediția din această seară a început cea de a treia etapă a competiției, unde fetele au avut de schimbat o roată de mașină în cele mai stresante condiții de până acum. Platforma pe care s-a aflat mașina a fost ridicată la 30 de metri deasupra mării, iar concurentele au dat tot ce au putut pentru a duce proba la capăt.

Proba a fost cu atât mai dificilă cu cât spațiul de manevră de lângă mașină nu le-a lasăt libertate de mișcare concurentelor. Dar nici întâlnirea cu cricul sau cheia în cruce pentru deșurubarea prezoanelor nu le-a facut mai ușoară misiunea.

Seara nu a fost lipsită de umor, dar nici de momente tensionate, pentru că Dani Oțil a fost nevoit să oprească proba în cazul unei concurente.

Iată cum s-a descurcat Daiana Anghel în cazul probei la 30 de metri deasupra mării.

Power Couple România, 19 februarie 2024. Daiana a dat dovadă de mult curaj și dexteritate la proba „Ce pana mea?”

Daiana a venit încrezătoare la proba de astăzi pentru că, așa cum a dezvăluit, ea a mai schimbat roata mașinii alături de tatăl ei în adolescență și pentru că spera că o să-și amintească pașii corecți pentru această operațiune.

Cu toate acestea, când a ajuns la fața locului, concurenta a devenit puțin emoționată văzând la ce înălțime uriașă era suspendată mașina.

Dani a pregătit-o emoțional pentru ceea ce avea să urmeze, dar concurenta încă nu conștientiza în ce se bagă cu adevărat.

În timp ce urca la înălțime, Daiana a avut o replică neașteptată pentru operatorul din mașină:

„Tu o să te uiți la mine mereu, nu? Adică nu o să mă pierzi din câmpul vizual, nu? Dacă o să intru în panică și o să îngheț din cauza înălțimii, probabil că o să strig la tine doar ca să te aud că ești aici. Ai voie să-mi răspunzi?” sunt întrebările pe care le punea Daiana încercând să se liniștească.

Dani Oțil și Sorin Gonțea au rămas la sol, aflând despre conversația concurentei cu operatorul. Iată ce reacție a avut Sorin când a aflat ce întrebări i-a pus Daiana operatorului:

„Nu avem, nu (n. r. gelozie). Să se uite ochi în ochi, din partea mea. Doar să o văd cât mai repede jos!”

Deși Dani a strigat startul, concurenta a mai stat în mașină câteva secunde bune până când și-a făcut curaj să căute în portbagaj uneltele de care avea nevoie.

„Va trebui întâi să slăbești ușor prezoanele de la roată, după aceea o ridicăm pe cric, da? Bravo, bravo, ești forță!” striga Sorin cu multă încredere văzând că soția lui a luat cheia, roata și cricul de-odată.

Daiana a trecut direct la ridicarea mașinii, dar a întâmpinat câteva dificultăți la acest pas pentru că nu înțelegea cum se atașează corect.

„Unde l-ați găsit băi băiatule? În cretacic?” spunea începând să se enerveze cu privire la funcționalitatea cricului.

După câteva momente în care s-a chinuit să desfacă prezoanele cu mâna, concurenta a dat dovadă de dexteritate, reușind să dea roata jos cu succes.

Soțul ei a felicitat-o și a încurajat-o ori de câte ori a avut ocazia, demonstrând încrederea pe care i-o poartă zi de zi.

Daiana a luat roata de rezervă și a pus-o în locul celeilalte, înșurubând rând pe rând fiecare prezon cu mult tact și siguranță și ridicând mâna pentru a anunța că a terminat proba.

Dani Oțil a oprit cronometrul la 1:58, iar Sorin a ținut să o felicite din nou pe soția lui care s-a descurcat de minune.

„Foarte tare! Foarte tare! Bravo măi Daiana” a strigat și Dani impresionat.

Ajunsă înapoi la sol, concurenta s-a bucurat și a aplaudat cu multă mândrie pentru câștigarea probei.

„Draga mea, astăzi, după ce Sorin ne-a explicat că ai șanse, dar că sigur o să ai un nod în gât, el a investit în abilitățile tale de a schimba roata la mașină 650 de euro. Aproape printre cele mai mari sume de astăzi!” a spus prezentatorul emisiunii, bucurându-se și el pentru reușita concurentei.

„Proba de astăzi a fost pentru tata și pentru bunicul meu care, amândoi, sunt acolo sus și sigur au fost cu mine!” spunea Daiana bucuroasă și recunoscătoare pentru ceea ce a învățat de la unele dintre cele mai dragi persoane din viața ei.

De asemenea, la testimonial, concurenta a ținut să mai facă o confesiunea emoționantă:

„A fost pentru ei! Efectiv a fost pentru ei pentru că știu că amândoi ar fi fost foarte mândri și știu că sunt foarte mândri de mine. Sigur m-au văzut de acolo, de sus, pentru că sunt convinsă că liniștea pe care am avut-o în secunda în care am deschis ușa,(...) nu am mai simțit nici o frică. Liniștea aceea a fost de la tata și de la Bicu, care au venit să mă susțină!”

