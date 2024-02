Power Couple România, 20 februarie 2024. Oana Matache și Radu Siffredi, dezvăluiri neașteptate la proba „Fericirea are chipul tău”

În cea de a opta ediție, telespectatorii au putut observa cum băieții au avut de rezolvat un puzzle din cuburi uriașe în timp ce răspund contracronometru la mai multe întrebări despre viața de cuplu. Iată cum s-a desfășurat proba concurenților în urma căreia s-a decis primul cuplu propus spre eliminare.

Provocarea din această seară, numită „Fericirea are chipul tău”, i-a pus la grea încercare pe băieți, mai ales că atenția distributivă nu a fost chiar punctul lor forte.

După ce fetele au evaluat riscurile, au calculat șansele și au aruncat mizele în joc, băieții au avut datoria de a face bani și a le demonstra partenerelor cât de buni sunt la a face mai multe lucruri deodată, fără să le dezamăgească.

Băieții au avut de rezolvat un puzzle din cuburi uriașe în timp ce răspund contracronometru la mai multe întrebări despre viața de cuplu. Proba se numește astfel pentru că fiecare cub reprezintă o mică parte dintr-o imagine reprezentativă chipului partenerelor.

Ediția din această seară a fost încărcată de emoții, adrenalină și umor, iar provocările de care au parte cuplurile în Malta se văd doar la Power Couple România, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPlay de la 20:30.

Iată cum s-a descurcat Radu la proba „Fericirea are chipul tău”.

Power Couple România, 20 februarie 2024. Radu Siffredi, uimit de suma pe care a investit-o Oana

Emoționat, dar încrezător, Radu și-a luat inima în dinți, a ascultat tot ce are de făcut și a trecut rapid la treabă.

„Eu când am aflat că e vorba de 30 de întrebări dintre care trebuie să răspundem corect la 25, eu am zis floare la ureche, eu știu tot, n-am nici o problemă, puzzle-uri am mai făcut” spunea Radu.

Oana, de asemenea, plină de emoții a simțit nevoia să se așeze pe jos pentru a se calma.

Imediat după start, concurenta nu a stat pe gânduri și a pornit rafala de întrebări.

Primele trei întrebări au primit răspunsuri corecte, însă la cea de a patra, Radu a simțit nevoia să treacă peste. În tot acest timp, răsucea de cuburi pentru a verifica care sunt fețele cu chipul Oanei.

Următoarele trei întrebări au primit, de asemenea, răspunsuri corecte, însă a opta și a noua l-au derutat pe Radu și a decis să treacă peste.

În tot acest timp, concurentul așeza cuburile cu multă atenție, dar fără să-și piardă concentrarea.

Cea de a zecea întrebare, și anume: „În ce ținută te-am văzut și m-ai dat pe spate? Erai sexy rău!” l-a determinat pe Dani să ridice din sprânceană, dar fără să scoată vreun cuvânt.

Radu a răspuns imediat: „în portjartieră și chiloți”.

Următoarele 6 întrebări au primit răspunsuri corecte, însă atunci când a fost întrebat ceea ce lui nu îi place la Oana, concurentul s-a blocat total, neștiind să răspundă.

Astfel, cu patru răspunsuri greșite și cu aproape 3 minute rămase, Radu care se chinuia să așeze cuburile a cerut să treacă la următoare întrebare.

Următoarele 2 întrebări au fost din nou corecte, dar cea de a 20 a, l-a determinat pe Radu să-și piardă atât din răbadare, cât și din concentrare.

„Pe unde am cotrobăit noi doi să vedem dacă găsim ceva interesant?” întreba Oana.

„În șanțuri, între blocuri, zi da sau nu. Nu știu cum să le spun, pas!”

La testimonial, cei doi nu s-au ferit să recunoască un detaliu îndrăzneț cu privire la această întrebare.

Atât ea, cât și iubitul ei au recunoscut că au căutat lucruri în gunoi.

„Cine o să vadă asta o să zică <<Doamne, ce boschetari sunt ăștia, umblă prin gunoaie, ce naiba fac>>. Noi am mers odată pe stradă și am găsit obiectele unei persoane care se mutase probabil într-un apartament și lăsase niște cutii. Și erau poze vechi, rame, tot felul de lucruri, am luat noi o ramă și ne-am uitat prin cărțile alea. Nici ălă nu e gunoi și ea a spus ca asta obișnuim noi să facem” susținea Radu.

Următoarele 5 răspunsuri au fost corecte, iar în timp ce se gândea la cea de a 27 a, Radu și-a dat seama că a greșit unul dintre cuburi.

Pentru că a încercat să-l schimbe și a dat jos trei cuburi corecte, deși răspuns corect și la această întrebare, concurentul nu a mai putut face nimic pentru că timpul a expirat și, astfel, a rămas într-un punct în care nu și-ar fi imaginat.

Deși puzzle-ul avea doar un cub greșit, și anume unul poziționat în partea de mijloc, Radu a decis să dea mai multe corecte jos fără să se intereseze de timpul care urma să expire imediat.

Dani și Oana au rămas uimiți de decizia lui și au intervenit.

„Nu ați dus-o rău la răspunsuri. (...) Proba din păcate nu este trecută și banii sunt pierduți” a precizat Dani Oțil.

„731 de euro” a adăugat Oana.

La testimonial, Radu a realizat că au pierdut foarte mult și că vor intra la eliminare, iar dezamăgirea s-a văzut atât după finalul probei, cât și după ce și-au amintit despre aceasta.