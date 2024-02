Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Cătălin și Roxana Blenche, haos total la proba calculelor la rotisor

În cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapă a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, i-a surprins pe bărbați într-o nouă ipostază – un test ca o rostogolire palpitantă printre amintiri.

În cea de a patra ediție a show-ului, băieții au fost din nou în fața unei probe plină de emoții și suspans. În condiții de maxim stres, concurenții au răspuns la întrebările pe care iubitele lor le-au pus cu privire la relațile pe care le au.

Provocarea cea mare a fost reprezentată de faptul că aceștia s-au aflat într-o mașină care se învârtea ca la rotisor. Răspunsurile întrebărilor sunt numerele care alcătuiesc o ecuație pe care concurenții au trebuit să o rezolve pentru a câștiga proba.

Provocările de care au parte cele nouă cupluri în Malta se văd doar la Power Couple România, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPlay de la 20:30.

Iată cum s-a descurcat Cătălin la această probă palpitantă.

Power Couple România – La bine și la greu, 7 februarie 2024. Cătălin a pornit încrezător, dar nu s-a așteptat la ceea ce a urmat

Pentru Roxana Blenche și Cătălin proba a început cu foarte mult entuziasm și dorință de câștig. Concurentul s-a urcat în mașină și s-a simțit mai pregătit ca niciodată să răspundă întrebărilor și să efectueze calcule matematice.

„În ce an m-am mutat la București?” este prima întrebare pe care o pune Roxana, la care Cătălin răspunde cu siguranță și scrie pe parbriz „2017”.

„Minus vârsta la care am încercat pentru prima data să fac cartofi prăjiți!” adaugă concurenta.

Cătălin a înțeles „plus” în loc de „minus”, iar totul părea că se va nărui. Pentru că nu o auzea, Roxana repeta în continuu întrebarea țipând.

„Nu înțeleg, nu te aud iubire! Vezi că eu cred că trebuie să apeși pe un buton să te aud, pe ăla. Nu știu. Nu știu. Nu cred că apeși pe un buton, serios. Nu se aude la fel de tare. Nu aud, iubire!” repeta Cătălin atunci când soția lui striga întrebarea fără oprire.

Roxana Blenche și-a pierdut răbdarea și a explodat de-a drepul:

„Iubire! Taci! Taci și nu mai vorbi! Cartofi prăjiți! Cartofi! Cartofi!”

„19 ani? 17!” a răspuns Cătălin. Roxana striga iar la el să schimbe plusul cu minus, iar Cătălin nu pricepea.

Concurenta a dezvăluit ce „dezastru” a făcut când avea 17 ani:

„Atunci am făcut pentru prima dată în viața mea cartofi prăjiți, acasă la Baia Mare și am ținut eu minte operațiunea asta: cureți cartofii, îi tai, îi pui în apă, îi pui la încălzit și la incins friteuza și am pus cu tot cu apă! Era să dau foc la bucătărie. Și atât mi-a zis tata: <<Să te faci orice în viață numai bucătar nu!>>”

Următoare întrebare a fost:

„La câți ani mi-am luat permisul auto? La motor?”

Cătălin chiar nu auzea nimic, dar răspundea cu anii, nu cu vârsta. Proba a devenit un haos total, iar Blenche striga în mod repetat ca el să indice anii.

„Nu te aud! Nu înțeleg ce vorbești, iubire! Vezi că eu cred că trebuie să apeși pe un buton acolo. Nu aud, na. Nu aud!” striga bărbatul.

După ce a înțeles într-un final, Cătălin a încercat câțiva ani, dezamăgind-o de fiecare dată pe Roxana. Totuși, a reușit să ghicească vârsta cu mult ajutor din partea ei.

„Cât timp am lucrat în Germania la cules de afine?” a fost ultima întrebare pe care a rostit-o Roxana pentru că timpul de 4 minute a expirat.

Uimitor, Cătălin, nu a auzit nici măcar această întrebare, enervând-o la culme pe iubita sa. Iată ce s-a întâmplat când cei doi soți s-au reîntâlnit.

„Dar cum să nu auzi? Am urlat! Mergea foarte tare!” i-a spus Roxana imediat ce a coborât din mașină.

Concurentul nu și-a dorit să mai dezbată subiectul și a întrebat-o ce sumă a investit. Astfel, Cătălin a aflat că cei doi au pierdut suma de 500 de euro.

Curioși de răspunsul final, cei doi concurenți împreună cu Dani Oțil s-au dus la seif pentru a-l deschide cu cifrele pe care Roxana le-a calculat în minte. Mare a fost mirarea atunci când au văzut că răspunsul era corect.

„Mi-e ciudă mie mai tare, că n-am ajuns la matematică!” a precizat Dani cu privire la haosul care s-a întâmplat la proba lor.

