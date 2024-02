Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Lino și Delia, peripeții la proba Calendarului Vieții

Marea premieră Power Couple România – La bine și la greu a avut loc în această seară de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Lino și logodnica sa, Delia, au avut parte de peripeții la proba Calendarului Vieții. Iată cum s-a descurcat frumoasa brunetă atât în privința întrebărilor, cât și la escaladatul pe marele zid.

În prima ediție, Lino s-a bazat în totalitate pe abilitățile Deliei și a avut încredere că se va descurca de minune.

Iată cum a văzut logodnica lui proba Calendarului Vieții și cum s-a descurcat cu întrebările pe care le-a primit de la Lino, dar și cu marele zid pe care a trebuit să îl escaladeze.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Lizi și-a învins frica de înălțime. Cum a reacționat Natanticu

Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Delia a întâmpinat dificultăți pe schela Calendarului Vieții

Lino a ales să investească suma de 444 de euro pentru abilitățile logodnicei sale, mărturisind că Delia are o memorie bună și că este ambițioasă, dar că nu a vrut să riște de la începutul competiției.

Astfel că, Delia nu a stat pe gânduri și a trecut direct la treabă imediat ce a ajuns în fața marelui zid.

„Primul impact când am văzut schela a fost <<wow, ce sus e!>>. Dar probabil a fost și șocul că am văzut-o prima dată. După când am urcat pe ea, a fost mult mai ok” spunea Delia la testimoniale.

După ce a primit prima întrebare și a oferit un răspuns, Delia a urcat curajoasă pe schelă și s-a aventurat fără frică. Cu toate acestea, a întâmpinat câteva dificultăți care l-au speriat cu adevărat pe Lino.

„Nu a fost chiar atât de ușor. Și nu ține de condiția fizică. M-am urcat repede, dar nu doar asta a contat acolo” spunea frumoasa brunetă.

Prima întrebare pe care a primit-o Delia din partea lui Lino a fost:

„La ce vârstă m-a dat tata la școala de muzică?”

Inițial, frumoasa lui logodnică a răspuns cu vârsta de 7 ani, dar și-a schimbat rapid părerea, alegând ca variantă finală vârsta de opt ani.

Întoarsă înapoi la sol, Delia a aflat că răspunsul pe care l-a oferit a fost greșit. Lino a mâncat astfel un cozonac drept pedeapsă.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Oana Matache, probă la 20 de metri înălțime. Ce a întrebat-o Radu

A doua întrebare adresată de Lino a fost:

„Care sunt primele două cifre din prețul celui mai scump ceas al meu?”

Delia, încurcată de moneda în care să facă calculul a răspuns rapid „5”.

Logodnica lui Lino s-a urcat pe schelă și a luat cutia reprezentativă numărului oferit ca răspuns, dar cu mai multă temere de această dată.

Din păcate, și acest răspuns a fost greșit, iar Lino a trebuit să mănânce maioneză și ceapă caramelizată mixate prin blender.

În timp ce artistul se chinuia să folosească blenderul pentru a-și prepara cocktailul, Dani Oțil încearcă să îl ajute, dar din păcate varsă tot preparatul pe jos.

„Nu știu ce e de făcut aici să știți, dar îmi asum treaba asta! Ce a mai rămas, trebuie să bei!” exclama prezentatorul emisiunii.

Amuzată de situație, Delia aștepta următoarea întrebare care sună astfel:

„În câte luni am slăbit 30 de kg?”

Logodnica sa a răspuns cu perioada de 4 luni și a urcat imediat pe schelă, ținând cont de timpul care se scurgea rapid.

Răspunsul a fost din nou greșit, și astfel cuplul Lino-Delia au pierdut această probă, dar și suma de 444 de euro.

„A fost horror. Și mie nu îmi e frică de înălțimi!” povestea Delia despre această experiență.

După ce au rămas singuri, cei doi au vorbit despre proba pe care nu au reușit să o treacă, dar Lino a ținut să o încurajeze pe frumoasa lui logodnică spunându-i că este mândru de reușite, indiferent de ceea ce s-a întâmplat.

„Nu-i nimic. Ai făcut foarte bine oricum. M-ai surprins!” îi spunea Lino ținând-o în brațe pe Delia.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Băieții investesc bani în abilitățile partenerelor pentru prima probă

Marea premieră Power Couple România – La bine și la greu

Reality show-ul este difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30.

Cea mai așteptată competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aliniază la start 9 perechi de vedete, gata să se întreacă pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro.

Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Ana, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu sunt cuplurile care vor trece prin probe dure, dar și situații comice, în reality show-ul ce duce tensiunea, drama și umorul la următorul nivel.

Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de către jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 5 februarie 2024. Concurenții au întâmpinat dificultăți încă de la prima provocare

Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta.