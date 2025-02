Power Couple România sezon 2, 19 februarie 2025. Proba de scuba diving a adus lacrimi și atacuri de panică pentru concurenți

În ediția 18 a emisiunii Power Couple România sezonul 2, concurenții au trecut printr-o probă unde curajul a fost cel mai important. Din păcate, nu toți au reuști să facă scuba diving. Descoperă ce s-a întâmplat la proba de scufundări, din data de 19 februarie 2025.

În ediția de azi, 19 februarie 2025, s-a desfășurat proba de cuplu. Dani Oțil a provocat cuplurile să facă niște scuba diving, însă lucrurile nu au mers bine pentru toți. Descoperă cine s-a descurcat cel mai bine, în ediția 18 a emisiunii Power Couple România sezonul 2.

Ce s-a întâmplat în ediția 18 din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România sezonul 2. Concurenții, puși să facă scuba diving la proba de cuplu

Malta, pentru cei care nu știu, este una dintre cele mai căutate destinații de scuba diving din Europa și poate chiar din lume. Apa albastră de aici și multitudinea de specii marine oferă un adevărat spectacol. Tocmai de aceea, Dani Oțil s-a gândit să provoace cuplurile la o probă de scufundări.

„Ne vom scufunda câțiva metri, până dăm de fund. Task-ul nu e greu: acolo, jos, vor așeza, pe doi piloni, douăzeci de cărămizi. Sunt zece roz pentru ea și zece albastre pentru el, numerotate de la 1 până la 10. Scafandrii au 30 de minute ca să își pună în ordine cărămizile, fiecare pe stâlpul lui. Totuși, scuba diving este distractiv, dar și periculos. Partenerii vor respire același aer, exact ca în cuplu! Vor fi legați la același tub de oxigen și va fi o luptă de supraviețuire în doi, dar subacvatică. Ca să ajungă la cărămizi și piloni trebuie să își scoată în mai multe reprize regulatorul. Vor trage adânc aer în piept, apoi se vor opri din respirat. Ca să fie mai ușor scufundatul, le vom atârna greutăți. Vor reuși? Sau, cel puțin, vor încerca? Rămâne de văzut”, a dezvăluit Dani Oțil, în ediția din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România sezonul 2.

Primul cuplu care a participat la proba „Ultima suflare” a fost cel format din Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Încă de când s-a apropiat de locul de întâlnire, concurenta a avut o presimțire rea că urmează să facă scufundări, lucru ce nu a încântat-o deloc. Cei doi și-au tras costumele speciale pe ei, apoi au urmărit cu multă atenție sfaturile instructorului.

„Scufundările sunt distractive, dar sunt și foarte periculoase. Eu sunt aici pentru siguranța voastră. Și vor fi și alți oameni care vor avea grijă de siguranța voastră. Vă voi spune niște reguli pe care trebuie să le respectați. Este musai! Nu este musai să fii scufundat foarte adânc ca să poți fi în pericol. Pericolul începe la scufundări de când folosești tubul de aer presurizat. Ca să rezistați sub apă trebuie să puteți respire, da? Folosim o butelie cu aer presurizat ca acesta În interiorul buteliei presiunea este de 200 de bari, adică de 200 de ori mai mare decât afară. Când vă scufundați, presiunea crește foarte repede. Acest lucru nu e bun pentru organism, așa că trebuie să avem grijă. Prima și cea mai importantă regulă este să nu vă țineți respirația când ieșiți la suprafață, există posibilitatea să muriți. Nu aveți voie să vă țineți respirația când faceți scufundări, altfel plămânii se vor dilata până când aerul va scăpa din plămâni, va intra în fluxul de sânge, o să vă blocheze inima, creierul sau veți paraliza. Eu, ca instructor, acționez atunci când văd oamenii că nu mai respiră sub apă, așa că îi lovesc tare în stomac. Doar așa mă asigur că respirați”, a explicat instructorul.

Totuși, în loc să o calmeze, vorbele instructorului mai mult au panicat-o pe concurentă. Deși Vlad Huidu a încercat să o liniștească, soția lui nu a putut să se liniștească și să facă scufundări. Deși a tras de ea, lucrurile nu au putut fi finalizate cu succes.

„Sunt mândru de tine, nu trebuie să îți pară rău de nimic. Te iubesc”, a zis concurentul, încercând să o liniștească.

„Nu am renunțat niciodată înainte să încerc să fac ceva. Astăzi, mintea mea a fost mai puternică decât ceea ce îmi doream eu”, a zis Giulia Anghelescu, în ediția din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România.

Următorul cuplu care s-a întâlnit cu instructorul a fost cel format din DOC și Anca Munteanu. Deși mulți s-ar fi așteptat ca cei doi să nu treacă proba, iată totuși că cei doi au reușit să își facă încet, încet curajul necesar pentru a se scufunda. Înțelegând faptul că renunțarea la probă nu e o opțiune pentru ei, Anca Munteanu s-a mobilizat rapid și a făcut proba surprinzător de rapid.

„Bravo, felicitări pentru ce ați reușit!”, a zis Dani Oțil, la finalul probei.

Nu la fel de bine s-au descurcat Diana Bulimar și Radu Dumitrache, la Power Couple România sezonul 2.

„Nu am mai făcut niciodată chestia asta. Eu am o frică nejustificată pentru mare, dar am zis să nu mă panichez, să văd despre ce este vorba. Știam că Diana a mai făcut scuba și am crezut că o să fie mai în control, dar lucrurile nu au fost așa”, a zis concurentul.

„Aveam stări pe care nu le puteam controla!”, a recunoscut concurenta, care a suferit un puternic atac de panică și nu a reușit să își calmeze stările, în ediția din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România sezonul 2.

Dacă Radu a putut să își învingă teama, dar Diana nu a putut să facă acest lucru, așa că cei doi nu au putut să treacă proba.

A venit rândul cuplului format din Nicu Grigore și Bella Santiago. Concurenta a reușit să își învingă temerile și s-a concentrat extrem de bine la misiune, lucru ce a ajutat-o să se mobilizeze. Nici măcar atunci când, din greșeală, soțul ei a lăsat-o fără tubul de oxigen, concurenta nu s-a speriat și nu s-a pierdut cu firea, ci a continuat proba. Astfel, frica eliminării i-a făcut pe cei doi concurenți să dea tot ce au avut mai bun pentru a trece testul.

„La un moment dat a venit la mine și i-am dat un picior sau două, să mă lase să fac proba”, a zis artista.

„M-am simțit ca o sirenă. Era frumos sub apă, vezi totul, m-am simțit ca o sirenă”, a mai completat ea. Cei doi s-au bucurat din plin atunci când au primit confirmarea de la Dani Oțil că au trecut testul cu bine.

Nu la fel de bine s-au descurcat magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena. Concurenta nu a putut să își învingă temerile, motiv pentru care nu au putut trece proba și au anunțat că renunță.

Apoi, concurenții s-au întâlnit cu Dani Oțil, pentru a afla clasamentul, în ediția din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România sezonul 2.

„Astăzi, la proba de cuplu, și nu s-a mai întâmplat asta vreodată la Power Couple, din cinci perechi, doar două au reușit să închidă proba”, a fost vestea complet neașteptată dată de Dani Oțil.

În situația dată, prezentatorul a anunțat că se va ține cont de banii câștigați. Cuplurile propuse la eliminare au fost magicianul Robert Tudor și Elena, alături de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

A doua zi a urmat votul și cei propuși la eliminare au fost Giulia și Vlad, fiindcă sunt un cuplu puternic, temut de ceilalți.

Apoi, când DOC și Anca Munteanu și-au citit superputerea, deznodământul s-a schimbat: „Ați câștigat superputerea de a salva de la eliminare cuplul care a fost propus la eliminare”.

„Giulia și Vlad sunt cei mai puternici din concurs, dar nu putem să nu fim și umani, alegem să îi păstrăm, cu riscul de a ne bate, ce să zic”, a fost vestea dată de Anca Munteanu, ce a adus lacrimi Giuliei.

Astfel, Giulia și Vlad au fost salvați de la eliminare, în ediția 18 din 19 februarie 2025 a emisiunii Power Couple România sezonul 2.

