Poze adorabile cu fetița lui DOC și a Ancăi Munteanu de la Power Couple România. Cu cine seamănă micuța

Doc, așa cum rar este văzut în ipostaza de tătic. Cât de adorabilă este fetița lui și a Ancăi Munteanu și cu cine seamănă micuța Eva!

DOC, pe numele lui real Vlad Munteanu, este unul dintre cei mai influenți și apreciați rapperi români care reprezintă o personalitate cu rezonanță în scena hip-hop din România.

Artistul este extrem de apreciat atât pentru versurile sale memorabile, cât și pentru activitatea sa îndelungată în cadrul trupei CTC (Controlul Tehnic de Calitate).

Deși artistul este cunoscut de o mare parte dintre ascultătorii de rapp din România, nu mulți știu că DOC este căsătorit și are o fetiță adorabilă care îi seamănă perfect.

Iată cât de frumoasă este fetița lui DOC și a Ancăi Munteanu!

Poze adorabile cu fetița lui DOC și a Ancăi Munteanu de la Power Couple România

În timp ce DOC este cunoscut de o țară întreagă, soția lui, Anca Munteanu a preferat să se ascundă de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ 7 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Deși s-au cunoscut în urmă cu 17 ani, atunci când amândoi lucrau la cazino, dar se pare că la distanță de 10 ani și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

DOC este extrem de rar văzut în ipostaza de tată, însă atunci când apare în mediul online alături de micuța lui, fanii sunt topiți.

Iată imaginile adorabile cu micuța Eva!

Se pare că Eva seamănă atât cu tatăl său, cât și cu mama ei. Micuța are privirea tatălui său, ochii mari și expresivi, iar coafura nu putea să nu fie la fel de frumoasă ca a Ancăi Munteanu.

Iată și un colaj mai vechi, de când fetița lor era un bebeluș!

De-a lungul timpului, la fiecare postare în care a apărut micuța Eva, internauții n-au putut să se abțină din comentarii, susținând că aceasta este copia fidelă a tatălui său.

Fetița lui DOC și a Ancăi Munteanu urmează să împlinească 5 anișori în luna decembrie, făcându-i pe părinții ei mândrii și fericiți pentru toate realizările.

DOC și Anca Munteanu vor participa la Power Couple România - Sezonul 2

Telespectatorii vor avea șansa să-i vadă pe DOC și pe soția lui,Anca Munteanu, la Power Couple România, sezonul 2, unde participă alături de alte opt cupluri celebre din showbiz-ul românesc.

Întrebați cum s-au pregătit pentru sezonul 2 Power Couple România, artistul a răspuns, în spirit de glumă, că a început să își exerseze skill-urile sociale.

„Eu am pus niște păpuși prin cameră, care să fie oameni, pentru că skill-urile mele sociale sunt inexistente și am început să mai exersez cu ele. Nu le am încă”, a precizat DOC, care a mai adăugat: „Eu am venit aici ca să o conving pe nevastă-mea de nivelul înalt al relației noastre pe care ea nu-l crede existent, dar eu îi voi arăta că acest nivel este ceva de invidiat. Am încredere în noi doi, mai ales în mine”

În privința probelor de la Power Couple România, DOC a dezvăluit că îi este teamă că soția sa nu ar putea să schimbe cauciucuri. Pe de altă parte, artistul se arată foarte sigur pe el: „Aș putea să nasc. Pentru nevastă-mea fac orice!”, iar Anca Munteanu a completat: „Din orgoliu cred că n-ar țipa (...) Cred că rezistă. Am născut prin cezariană, deci nici măcar eu nu știu dacă rezist”.

„Orice s-ar vedea acolo, noi suntem foarte de treabă și glumeți”, a spus DOC, iar soția a comentat: „Suntem amuzanți. Ne certăm. Eu mă cert... Vlad pleacă”, au mai răspuns cei doi, când au fost întrebați ce ar vrea să afle lumea despre ei înainte de emisiune.

