Prețul cel bun, 24 martie 2022. Concurentul Emil a povestit întâlnirea cu Prințul Charles. Ce curiozitate a avut Maiestatea Sa

În a 38-a ediție de la „Preţul cel bun”, concurentul Emil Toderică este concurentul cu numărul doi ales din public de către Andrei Ştefănescu pentru a participa la prima etapă a jocului din acestă seară.

Înainte de fiecare joc, concurenții trebuie să liciteze pentru prețul cel bun al unui produs, dar nu mai mare de prețul real al obiectului, însă nu înainte de a-și face cunoscută poveste de viață. Andrei Ștefănescu a vorbit cu domnul Toderică și a aflat de la el că l-a întâlnit în persoană pe Prințul Charles.

"Am lucrat 25 de ani la Ambasada Britanică ca șofer și am avut plăcerea și ocazia să-l cunoscu pe Prințul Charles, am dat mâna cu el și am și poze", a povestit concurentul. Acesta a adus două fotografii în care a fost surprins purtând o conversație cu Prințul Charles, dar și cu momentul în care i-a strâns mâna.

"Ia uite, a venit cu pozele cu Prințul Charles! Mi se pare tare, tare! Uitați aici cum dă mâna cu domnul Charles", spune uimit Andrei Ștefănescu.

"Și aici este Prințesa Anna, verișoara Prințului Charles", arată domnul Emil Toderică.

"Ia uite, ea este! Avem aici dovezile. Forat tare, deci ați cunoscut persoane importante!", spune Andrei Ștefănescu încântat să-l aibă alături în acestă seară pe domnul Emil.

Prezentatorul Tv a fost curios să afle ce a vorbit acesta cu Prințul și ce i-a spus: "Ce va zis Prințul Charles când v-a strâns mâna?".

"A spus Cum se circulă și cum sunt drumurile?. Îi zic Domnule, sunt foarte proaste. Și i-am spus un adevăr! Nu puteam să-l mint pe Prințul Charles, pe Maiestatea Sa!", mărturisește domnul Emil.

"Trebuia să-i spuneți la noi ce asfalt mănânci de pe jos, Îl duceați tocmai pe Magheru și încă două trei bulevarde mai mari", spune vesel Andrei Ștefănescu.

