Prețul cel bun, 31 decembrie 2021. Ruby a atras toate privirile cu o rochie scurtă și mulată. Cum a reacționat Liviu Vârciu

Ediția 82 a emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1 a fost una în care Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au ales să provoace vedetele să ghicească „Prețul cel bun”, pentru o cauză cât se poate de nobilă.

După Gina Pistol și Iulia Albu, Ruby a fost cea care a atras toate privirile în momentul în care și-a făcut apariția în platoul show-ului de tip concurs de la Antena 1.

Ruby i-a surprins pe toți cu apariția sa în cadrul emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1

Ușile s-au deschis și și-a făcut apariția frumoasa Ruby! Îmbrăcată într-o rochie aurie, scurtă și mulată, cunoscuta cântăreață a arătat că are o siluetă de invidiat. Toți au observat că aceasta are tatuaje pe picioare, chiar sub linia rochiei scurte.

„Uite cât de sexy e!”, a fost reacția lui Liviu Vârciu, atunci când a văzut-o pe fosta lui „colegă de suferință” de la show-ul Poftiți pe la noi, de la Antena 1.

„Foarte bucuroasă sunt. Sunt aici cu voi, mă simt ca acasă!”, a fost reacția plină de entuziasm a frumoasei artiste.

Zâmbitoare și debordând de energie, Ruby s-a îndreptat către pupitrul emisiunii Prețul cel bun, pregătindu-se să facă senzație. La un moment dat, aceasta a folosit decorul din emisiune ca să îl sorcovească, împreună cu Oase, pe Nea Marin. Momentul a fost unul mai mult decât comic și, în mod inevitabil, au apărut și glume savuroase din partea tuturor.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.