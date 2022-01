Prețul cel bun, 31 ianuarie 2022. Concurentul care a fost campion de două ori la box. Cum i-a surprins pe cei doi prezentatori tv

Concurentul Daniel de la Prețul cel bun, sezonul 2, a făcut o impresie foarte bună, după ce a dezvăluit faptul că ste sportiv și că a fost campion național în mai multe rânduri.

Concurentul de la Prețul cel bun, sezonul 2, 31 ianuarie 2022, care i-a uimit pe prezentatorii tv cu job-ul său

Unul dintre concurenții ediției din 31 ianuarie 2022 de la Prețul cel bun a reușit să îi uimească pe Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu cu succesul său pe plan sportiv. Acesta a fost campion național de mai multe ori și a dezvăluit în ce arii ale luptelor s-a clasificat.

„Daniel Ciurlică. Bine ai venit. Mama, te-ai inflmat la mâna aia, ce are?”, îl prezintă Andrei Ștefănescu pe concurent. „Are curent”, îi răspunde acesta.

„Arăți ca în filmele alea. De unde vii?”, întreabă Adrei Ștefănescu. „Din Brașov”, răspunde el.

„Cu ce te ocupi, Daniel?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Sunt anteprenor. Am făcut spot, rugby, box, judo”, răspunde Daniel. „Ai mai câștigat până acum vreun premiu?”, mai întreabă Andrei Ștefănescu.

„Am fost campion național de două ori. La judo sunt antrenor”, spune el.

„Ce-ți dorești să câștigi?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Pentru soție, un robot de bucătărie”, răspunde el.

Cum se va desfășura cel de-al doilea sezon al quiz show-ului Prețul cel bun, la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.