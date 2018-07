STOP! Oprește-te din tot ce faci! Ristei a cântat, iar, LIVE, piesa „De-ai fi tu salcie la mal”. Duet de excepție cu Horia Moculescu

Invitatul special al ediției "Prietenii de la 11" a fost compozitorul Horia Moculescu, omul care a "dat naștere" a numeroase șlagăre românești, omul care a învățat singur să cânte la acordeon și tot cel care i-a oferit lui Ristei onoarea de a realiza un duet memeoral, în direct.

Au început cu "The shadow of your smile", una dintre melodiile favorite ale maestrului.



Au trecut apoi pe muzică românească și ne-au încântat cu "Anul 2000", celebra piesă compusă de Moculescu și interpretată adesea de coruri. Cea pe care, fiecare dintre noi a fredonat-o la un moment dat... "Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii..."



Finalul a fost apoteotic, căci s-a cântat "De-ai fi tu salcie la mal...", Ristei nefiind la prima "ispravă" pe această piesă. Vă amintiți de interpretarea de excepție de la X Factor?

Cine este artistul Horia Moculescu?

Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937 în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de şase ani a învăţat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi (actualul Colegiu Naţional ''Mihai Viteazul'' din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică uşoară la pian şi la acordeon, conform site-ului www.bestmusic.ro.

Artistul mărturisea într-un interviu că acordeonul îi fusese trimis de tatăl său, de pe front, în 1943 şi a învăţat singur să cânte la acest instrument. Mai târziu, acest lucru i-a folosit la studiul pianului, având norocul de a învăţa să cânte la pian cu profesori foarte buni.

Nu s-a putut înscrie la cursurile universitare ale Conservatorului din Bucureşti, întrucât avea origini italiene după mamă, iar tatăl fusese ofiţer în armata română interbelică. A urmat cursurile Facultăţii de Mine din Petroşani, unde a cântat cu orchestra facultăţii.

Piesa lui de debut, "Salcia", este unul dintre cele mai cunoscute șlagăre românești

Ulterior s-a dedicat exclusiv muzicii, cântând ca pianist în Bucureşti şi pe litoralul Mării Negre. În această perioadă a început să compună melodii de muzică uşoară. Piesa lui de debut a fost ''Salcia'', lansată în 1973, interpretată de Mihaela Mihai şi, mai târziu, de regretata Angela Ciochină.

A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentaţi interpreţi români - Margareta Pâslaru (''Balanţa inimii'', ''Ce bine e să ştii să citeşti'', ''Azi nu voi putea dormi'', ''Cere-mi'', ''Cine ştie'', ''La mulţi ani'', ''Până ieri''), Mihaela Mihai (''Salcia''), Gabriel Cotabiţă (''Prima iubire şi ultima''), Corina Chiriac (''Păi de ce?'', ''Inima ta'', ''Fir de busuioc'', ''Pentru tot ce-a fost îţi mulţumesc'') - dar şi-a interpretat şi singur piesele (''Singurătatea mea'', ''Primăverii n-ai ce-i face'').

Melodia "Anul 2000" a fost readusă în atenția publicului printr-o reinterpretare a artistului Guess Who

A compus şi binecunoscuta melodie ''Anul 2000'', melodie cântată înainte de 1990 de corurile de copii, care a fost preluată recent de Guess Who, fiindu-i schimbat ritmul de muzică uşoară cu unul de hip-hop şi titlul - ''Locul potrivit''.

Noua variantă a avut succes la radio şi în cluburi.

