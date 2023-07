Provocarea Destinului, 31 iulie 2023. Alana s-a sărutat cu Marius, la scurt timp de la despărțirea de Bote. Reacția lui Alys

După ce a decis să pună punct relației cu Bote, Alana s-a apropiat de Marius, iar între cei doi concurenți a avut loc un sărut.

În emisia live de Provocarea Destinului de pe 31 iulie 2023 Alana și Marius au apărut ținându-se de mână.

După ediția de vineri de Provocarea Destinului, situația între Bote și Alana a părut ireconciliabilă.

După ce a avut un schimb de replici cu Bote în live, Alana a avut un dialog cu Marius: „Bote, ai 42 de ani. Nu se cunoaște. În fine, nu mai vreau să discut despre el. Am luat deja o decizie”, i-a spus Alana lui Marius.

„Eu n-o să insist. N-o mai bag în seamă. Nu am făcut nimic greșit”, le-a spus Bote colegilor.

În emisia live de Provocarea Destinului de pe 31 iulie 2023 Bote și Alana au avut replici acide:

„Am încercat să discut, nu mi-a mai dat ocazia. Am încercat și sâmbătă și am lăsat-o așa. Și tăcerea e un răspuns. Aș fi dorit să fie mai sincer”, a spus Alana despre Bote.

Alana și Marius s-au sărutat, după ce femeia s-a despărțit de Bote

„Vreau să-mi retrag scuzele. Am fost atât de sincer. Am avut dreptate și s-a dovedit (n.r. că ea nu e genul de femeie care sare de la un bărbat la altul). El a venit și a găsit-o pe ea pe tavă. Nu a cucerit-o. Falsă ai fost tu! N-ai așteptat să fii cucerită. Ai sărit direct!”

„Eu am vrut să discut. Suntem maturi”, a spus Alana, în timp ce se afla la brațul lui Marius.

„Nu mă interesează maturitatea. Prietena ei cea mai bună, Alys, a fost interesată să-l cunoască”, a răspuns Bote.

La petrecerea de sâmbătă Marius și Alana s-au apropiat, au dansat împreună și și-au spus că au dreptul să facă ce simt.

„Nu m luat nevasta cuiva. Hai să nu o dăm în filme străine, că nu e cazul”, a spus Marius.

„Simțeam, dar parcă n-am vrut să recunosc”, a spus Alana, referindu-se la apropierea cu Marius.

Când a văzut imaginile cu Alana și Marius, Bote a spus: „Știam că așa o să se întâmple. Cunosc cum gândește Alana”.

Alys a izbucnit în lacrimi după apropierea dintre Alana și Marius

Alys a fost foarte afectată de apropierea dintre Marius și Alana. Aceasta chiar a plâns, pentru că s-a arătat interesată de Marius și nu se aștepta din partea prieteni sale să se apropie de el: „Nu există nici prietenie, nici dragoste”, a spus Alys printre lacrimi.

„Vreau să înțeleagă Alys că eu nu m-am băgat peste relația lor. Nu aș fi avut niciun motiv să mă pun în postura asta. De ce aș fi făcut chestia asta? Ea are niște chestii rezolvate. Ai probleme și îmi pare rău să o zic”, a spus Alana.

„Ești o falsă! Și mie mi-ar fi rușine în locul tău!”, a spus Alys.

„Alys are perfectă dreptate. Au fost prietene foarte bună și ar fi trebuit să lase un interval de timp”, a spus Bote.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.