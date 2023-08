Provocarea Destinului. Cum a răspuns Oana când i s-a spus că având o relație cu Adrian își bate joc de propria fericire

Oana și Adrian de la Provocarea Destinului continuă să fie împreună, spune ea. Fosta concurentă i-a luat apărarea când un internaut i-a transmis că având o relație cu el își bate joc de propria fericire.

Pe contul său de Instagram, Oana de la Provocarea Destinului a răspuns la o serie de întrebări. Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online au fost curioși să știe lucruri despre relația ei cu Adrian.

Provocarea Destinului. Cum răspunde Oana acuzațiilor că având o relație cu Adrian își bate joc de fericirea ei

Oana a confirmat că țin legătura și formează în continuare un cuplu, deși nu s-au mai afișat în mediul online. Una dintre persoane i-a lăsat un mesaj mai dur.

”Nu înțeleg de ce îți bați joc de fericirea ta și de standardele tale ca femeie...”, așa a sunat mesajul lăsat. Oana a răspuns: ”Nu cred că este o bătaie de joc... dacă îi acorzi unul om șansa de a schimba ceva la el... că vom fi sau nu împreună... până la urmă... poate datorită mie va învăța pe viitor... își va da seama că viața este despre frumos... despre dragoste, respect și prețuire...!”

Cine sunt Oana și Adrian de la Provocarea Destinului

Adrian este din Jibou, județul Sălaj, are 34 de ani și o înălțime de 1,85. Concurentul de la show-ul de dating Provocarea Destinului este antrenor personal, este divorțat și are un copil de 7 ani.

„Am început să muncesc de la 16 ani. Apoi am plecat în țări străine. Am fost în Ungarisa, Spania, Italia, Belgia, Dubai, Danemarca, Scoția. Am muncit și ca bucătar. Pot să zic că sunt un om realizat. Am 2 apartamente. Sunt ok financiar. Ce vreau e să-I găsesc jumătatea. Sunt divorțat de 6 ani. Am o fetiță de 7 ani. Cu fosta nevastă n-a mers relația. Făcea lucruri care nu-mi conveneau. Era foarte atașată de părinții ei. Femeia pentru mine trebuie să fie gospodină. Îmi plac femeile cu care ai e să vorbești”, a spus Adrian.

Oana este profesoară. ”Îmi doresc ca fiecare femeie să fiu la casa mea, îmi doresc o familie, un copil. Am avut două relații. Una de 7 ani, în timpul facultății, și a doua de 5 ani. Asta a fost mai serioasă.”, a povestit concurenta de la Provocarea Destinului.

”Nu am mai putut, am simțit că nu mai e momentul să lupt. Am pus punct și atât. Probabil el nu și-a dorit o căsătorie. A avut și are copii. Nu cred că pe viitorul l-aș mai accepta cu copii.”, a afirmat tânăra.

La testimonialul de la Provocarea Destinului spunea că de aproximativ doi ani jumătate nu a mai ieșit la întâlniri.