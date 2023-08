În mediul online au apărut zvonuri că Oana și Adrian de la Provocarea Destinului nu ar mai forma un cuplu. Iată ce a apărut pe contul de Instagram al tinerei.

În Finala Provocarea Destinului din 12 august, patru cupluri au luptat pentru cele trei premii ale show-ului de dating. Oana- Adrian, Alana- Marius, Alys- Bote și Tina-Ciprian sunt perechile formate în cele cinci săptămâni de competiție.

Ce a scris Oana de la Provocarea Destinului pe internet după ce s-a zvonit că ea și Adrian nu mai sunt împreună

Publicul a ales ca Oana și Adrian să fie marii câștigători ai premiului de 10.000 de euro. Alana și Marius au câștigat o croazieră de 7 zile pe Marea Mediterană, în timp ce Alys și Bote se vor bucura de un sejur de 7 zile la mare.

După terminarea show-ului de la Antena 1, Oana și Adrian au petrecut timp împreună. Cei doi tineri au publicat imagini în social media, spre încântarea tuturor celor care i-au susținut.

Totuși, la un moment dat s-au separat și au început să posteze din locuri diferite. Dacă în mediul online s-a speculat faptul că Oana și Adrian s-au despărțit, concurenta de la Provocarea Destinului susține pe Instagram, într-un comentariu, că sunt încă împreună. Ba mai mult, ea a dat asigurări că iubitul ei i se va alătura la pensiunea respectivă.

Cine sunt Oana și Adrian de la Provocarea Destinului

Adrian este din Jibou, județul Sălaj, are 34 de ani și o înălțime de 1,85. Concurentul de la show-ul de dating Provocarea Destinului este antrenor personal, este divorțat și are un copil de 7 ani.

„Am început să muncesc de la 16 ani. Apoi am plecat în țări străine. Am fost în Ungarisa, Spania, Italia, Belgia, Dubai, Danemarca, Scoția. Am muncit și ca bucătar. Pot să zic că sunt un om realizat. Am 2 apartamente. Sunt ok financiar. Ce vreau e să-I găsesc jumătatea. Sunt divorțat de 6 ani. Am o fetiță de 7 ani. Cu fosta nevastă n-a mers relația. Făcea lucruri care nu-mi conveneau. Era foarte atașată de părinții ei. Femeia pentru mine trebuie să fie gospodină. Îmi plac femeile cu care ai e să vorbești”, a spus Adrian.

Oana este profesoară. ”Îmi doresc ca fiecare femeie să fiu la casa mea, îmi doresc o familie, un copil. Am avut două relații. Una de 7 ani, în timpul facultății, și a doua de 5 ani. Asta a fost mai serioasă.”, a povestit concurenta de la Provocarea Destinului.

”Nu am mai putut, am simțit că nu mai e momentul să lupt. Am pus punct și atât. Probabil el nu și-a dorit o căsătorie. A avut și are copii. Nu cred că pe viitorul l-aș mai accepta cu copii.”, a afirmat tânăra.

La testimonialul de la Provocarea Destinului spunea că de aproximativ doi ani jumătate nu a mai ieșit la întâlniri.