România are Roast sezonul 1. Ce va face Cătălin Bordea cu banii din premiul pentru „ultimul slăban”: „Nu îi împart”

România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Micutzu a dat-o pe engleză: „We’re back in the platou”. Vezi ce a urmat

Pentru prima dată în acest sezon, Micutzu i-a însoțit pe Marmotele vesele și Pârșii circumspecți pe teren, ceea ce s-a transformat într-o nouă oportunitate de a-i lua la roast pe colegii lui de breaslă.

Miercuri, 22.06.2022, 21:38