România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Maria Popovici și Andrei Ungureanu, momente dificile pe Valea Prahovei

A început o nouă confruntare a roast-ului! Sunteți pregătiți de o porție bună de râs? În cea de-a cincea ediție de România are Roast, lupta se dă între Sibiu și Valea Prahovei, iar Marmotele vesele și Pârșii circumspecți iau la roast cele două regiuni în speranța de a câștiga o sumă cât mai mare din cei 10.000 de Lei puși în joc.

Deși nu s-au îndepărtat prea tare de casă, Pârșii circumspecți au întâmpinat câteva probleme, pe Valea Prahovei, în special Maria Popovici și Andrei Ungureanu, trimisul lui Micutzu la fața locului.

România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. De ce nu au putut Maria Popovici și Andrei Ungureanu să participe la proba din salina Slănic Prahova

Salina Slănic a fost prima oprire de pe Valea Prahovei pentru Pârșii circumspecți, dar acest lucru nu a fost o bucurie pentru toată lumea. În cea de-a cincea ediție de România are Roast, Maria Popovici și Andrei Ungureanu au fost puși față în fața cu cea mai mare frică a lor.

„Mă bucur mult că am ajuns la salină pentru că e ca și cum îmi trăiesc coșmarul la o emisiune unde voiam să mă simt bine și să mă distrez, a spus Maria Popovici, în timp ce soțul ei, Mincu, Cosmin Natanticu, Dan Frînculescu și Cirsti Popescu învățau să sculpteze în sare.

„Eu nu am intrat în salină pentru că am avut o experiență neplăcută în Praid, acum câțiva ani și bineînțeles, din cauza faptului că am probleme cu capul. Am anxietate, atacuri de panică, tulburare complusiv – obsesivă, ipohondrie”, a mărturisit și comediantul.

„Buuun, bun! Tu ai bine. Eu am doar anxietate”, a adăugat colega lui de echipă.

România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Ce au făcut Maria Popovici și Andrei Ungureanu cât timp colegii lor au fost în salină

Ajunși în platou, Pârșii circumspecți au dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Slănic Prahova. Andrei Ungureanu a recunoscut că în timp ce colegii lor de echipă munceau și încercau să obțină toate punctele, ei s-au plimbat și au mers să mănânce.

„Andrei, cred că te-ai încurcat. Nu am fost să mâncăm. I-am așteptat în parcare, atâtea ore”, a spus repede Maria. „Asta ni s-a zis să vă zicem”, a adăugat trimisul lui Micutzu.

Despre România are Rost, sezonul 1, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță își unesc forțele în cea mai nouă emisiune de la Antena 1, România are Roast.

Membri echipelor Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se luptă pentru a cuceri regiunile României în cea mai aprigă competiție de roast și pentru premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții. România are Roast este moderată de Micutzu, iar muzica ce unește toate regiunile este asigurată de Loredana și invitații ei.

Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt trimișii lui Micutzu în călătoria celor două echipe prin țară, Andrei Ungureanu însoțind echipa Pârșilor circumspecți și Rikito Watanabe fiind alături de Marmotele vesele.

Telespectatorii sunt invitați să urmărească România are Roast, singura emisiune de roast din țară, în fiecare miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Show-ul integral necenzurat e disponibil pe AntenaPLAY, astfel încât experiența România are Roast să fie completă și distracția garantată pentru fanii emisiunii.