România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana și Nelu Cortea, duetul deocheat care a stârnit hohote de râs

Cum v-ați obișnuit deja, Loredana este responsabilă cu distracția și voia bună. Înainte de fiecare moment de comedie din platou, artista urcă pe scena de la România are Roast și face show. Însă, surpriza acestei seri a fost unul dintre invitații ei speciali – nimeni altul decât Nelu Cortea, membru al Marmotelor vesele.

Loredana și Nelu Cortea au cântat împreună la România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022

„Pentru prima dată în emisunea România are Roast, Loredanda și Nelu”, i-a prezentat Micutzu în aplauzele celor din platou.

„Lori, tre să cânți cu mine, că și eu am dansat pe melodia ta”, i-a spus concurentul înainte de a porni rafala de replici amuzante.

„Da, bade Nelu”, i-a răspuns artista. Ce a urmat a stârnit hohote de râs, iar schimbul lor de replici deocheate a stârnit hohote de râs.

Versurile piesei lor i-au lăsat mască pe toți cei din platou, iar refrenul a făcut deliciul comedianților. „Hida, mândră suck my kiss/ Suck, suck, suck my kiss/ Hai, bădiță touch my lips/ Touch, touch, touch my lips” sunt doar câteva dintre versurile care au surprins pe toată lumea.

La final, Loredana și Nelu Cortea s-au îmbrățișat în aplauzele și uralele coechipierilor, dar și ale Pârșilor circumspecți.

Micutzu, declarație emoționantă pentru Loredana în finala România are Roast, sezonul 1

Înainte de pleca de pe scenă Loredana, Micutzu a ținut să îi adreseze câteva cuvinte care au emoționat-o extrem de tare pe artistă. Comediantul a felicitat-o pentru felul ei de a fi și i-a mulțumit pentru felul în care a reacționat la glumele lor.

„Aș vrea să-ți spun, în numele tuturor comedianților, că ca tine nu găsim și faptul că ai ținut la glume și că ai și participat și că ai fost femei vikingă, puternică și independentă ne-a motivat și pe noi. Îți mulțumim cu toții”, a spus prezentatorul TV la finalul duetului dintre Loredana și Nelu Cortea.

Comedianții i-au scandat numele și au aplaudat-o din picioare, ceea ce a emoționat-o până la lacrimi pe artistă. „Mă bucur că am cunoscut niște oameni atât de talentați și vă mulțumesc. Ați fost o inspirație”, a adăugat și vedeta la final.

Despre România are Rost, sezonul 1, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță își unesc forțele în cea mai nouă emisiune de la Antena 1, România are Roast.

Membri echipelor Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se luptă pentru a cuceri regiunile României în cea mai aprigă competiție de roast și pentru premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții. România are Roast este moderată de Micutzu, iar muzica ce unește toate regiunile este asigurată de Loredana și invitații ei.

Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt trimișii lui Micutzu în călătoria celor două echipe prin țară, Andrei Ungureanu însoțind echipa Pârșilor circumspecți și Rikito Watanabe fiind alături de Marmotele vesele.

Telespectatorii sunt invitați să urmărească România are Roast, singura emisiune de roast din țară, în fiecare miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Show-ul integral necenzurat e disponibil pe AntenaPLAY, astfel încât experiența România are Roast să fie completă și distracția garantată pentru fanii emisiunii.