Deghizare senzațională la „Scena misterelor”! Ginghis Han s-a hotărât să se facă pompier. „Vreau să îmi spăl numele”

Ginghis Han s-a hotărât să se facă pompier, în cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor”. Deghizarea senzațională le-a pus în mare încurcătură pe vedetele din echipa Galacticilor și din cea a Starurilor.

Invitați la „Scena misterelor", Alin Gheorghişan și Nicodim Ungureanu, pompieri, l-au ajutat pe Ginghis Han să se facă pompier, într-o scenetă pusă la cale de Dan Negru, ca să-i ajute pe concurenți să ghicească vedeta din spatele măștii.

„Vreau și eu un loc de muncă aici la dumneavoastră, la pompieri, pentru că mă simt vinovat. Am făcut pârjol. Am dat foc la imperii. Am pârjolit China până în Rusia. Te rog, șefu, vreau să sting niște incendii să îmi spăl numele”, a spus Ginghis Han, plin de căință.

Vedetele au fost puse în mare încurcătură, cu toate că Ginghis Han a vorbit în scenetă.

Deghizată în Ginghis Han a fost Laura Lavric.

„Ăștia nu sunt convinși. Laurica, ia fă fata mea o dârleală de aia, ca să îi răcorești”, i-a spus Maria Cârneci cântăreței deghizate în Ginghis Han.

Urmăriți sceneta cu Laura Lavric deghizată în Ginghis Han și vedeți cum s-au descurcat vedetele în clipul de mai sus din „Scena misterelor”.

