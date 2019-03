Scena Misterelor, emisiune cu Dan Negru. Pe cine ascund măștile spectaculoase

Andreea Marin, Ruby, Liviu Vârciu, Rodica Popescu-Bitănescu, Adriana Bahmuțeanu și Dinu Iancu Sălăjanu sunt celebritățile care s-au ascuns în spatele măștilor, în prima ediție a show-ului Scena misterelor, prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

Prima ediție Scena misterelor, emisiune prezentată de Dan Negru împreună cu Romică Țociu a fost lider de audiență la orașe, în intervalul orar 21.29 – 23.01, când Antena 1 a înregistrat 8 puncte de rating și o cotă de piață de 18,5%, urmată fiind de Pro TV, cu 7,1 puncte de rating și 16,4% cota de piață și Kanal D, cu 5,5 puncte de rating și 12,8% cota de piață. În acest interval orar, la nivel național, Antena 1 a înregistrat o medie de 1.442.000 de telespectatori.

Scena Misterelor, emisiunea prezentată de Dan Negru la Antena 1, a început joi, 28 februarie, de la ora 20.00 și are ca program de difuzare fiecare joi seară, de la aceeași oră.

La Scena misterelor, noul show al măștilor spectaculoase, Dan Negru va avea alături un co-prezentator surpriză: cunoscutul actor de comedie Romică Țociu.

„Am primit cu bucurie propunerea aceasta, dar am cerut și o cască de motociclist, pentru că este foarte periculos să joci în preajma lui Dan Negru. Dă din mâini și cine știe pe unde mai ajung până la finalul emisiunii. (râde). Mi-a plăcut mult acest format și cred în acest proiect, pentru că Dan Negru este un prezentator foarte bun, care știe tainele unei emisiuni de succes.Dar pentru că nu are nici un pic de umor, nici măcar negru (râde), a avut nevoie de o partitură comică în emisiune. La „Scena misterelor”, vom veni în fața telespectatorilor cu foarte multe surprize și foarte mulți invitați. Emisiunea implică o desfășurare de forțe extraordinară și sunt convins cătelespectatorii vor fi foarte curioși să vadă acest tandem și această emisiune minunată”, spune Romică Țociu.

La Scena misterelor, emisiunea prezentată de Dan Negru, două tabere formate din zece vedete se vor lupta între ele pentru a ghici cine se ascunde în spatele unor măști spectaculoase.

Miza este să strângă cât mai multe puncte care, la final de emisiune, se vor transforma în bani pentru o cauză umanitară.

Cine sunt vedetele de la Scena Misterelor care ghicesc pe cine ascund măștile

Șase vedete permanente – Pepe, Rona Hartner, Cosmin Seleși, Diana Munteanu, Andrei Duban și Dorian Popa – și patru vedete care se vor schimba de la o ediție la alta au misiunea să ghicească cine se află în spatele măștilor.

Fiecare ediție a emisiunii “Scena misterelor” cu Dan Negru și Romică Țociu va aduce în fața publicului șase măști, în trei Tablouri distincte. Fiecare tablou ar putea fi considerat o călătorie în timp, căci, prin intermediul acesteia, se va ajunge în Roma antică sau pe Marte, în junglă sau la Polul Nord, într-o secvență dintr-un film artistic celebru sau într-un desen animat.

Starurile sub acoperire, adică vedetele care se ascund în spatele măștilor realizate de echipa de make-up special condusă de Andreea Rădulescu, sunt dintre cele mai diverse: de la mari actori de cinema, legende sportive și staruri din muzică, la vedete de televiziune și politicieni.

Începând cu data de 28 februarie, toate episoadele Scena Misterelor online, pot fi văzute integral pe Antenaplay.ro, aici.

Cele mai noi informații se găsesc pe a1.ro/scena-misterelor, pe pagina de Facebook - Scena Misterelor, iar pe Instagram ScenaMisterelor se pot vedea imagini unice.

Dan Negru este de părere că noul show de la Antena 1 este foarte aproape de un show polițist, tocmai pentru că munca vedetelor este aceea de a fo detectivi pentru a decsoperi cine se acunde în spatele măștilor.

“Cum formatul e românesc 100%, are șansa să poată fi adaptat din mers. Am învățat de la prezentatorii mari că un format nu va avea priză dacă nu știi să-i pui o etichetă. Ăsta e primul show polițist. Cu detectivi care trebuie să descopere deghizații. Simplu”, mai spune Dan Negru.