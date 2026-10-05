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Adi Vasile, mesaj pentru tricolori înainte de România-Suedia. Prezentatorul Survivor, echipat pentru marele meci: „Hai, România!”

Adi Vasile este echipat de meciul echipei naționale de fotbal a României! Prezentatorul Survivor a transmis un mesaj important pentru tricolori, cu câteva ore înainte de începerea partidei de pe Arena Națională. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 17:00 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 17:18
Adi Vasile, mesaj pentru tricolori înainte de România-Suedia | Instagram
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Adi Vasile este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de la noi din țară. Pe lângă cariera impresionantă pe care o are în sport, aceste este iubit și datorită lucrurilor minunate pe care le face în televiziune.

Adi Vasile este prezentatorul emisiunii Survivor, show care ține cu sufletul la gură o mulțime de telespectatori, la fiecare ediție difuzată.

Adi Vasile, mesaj pentru echipa națională, înainte de partida cu Suedia!

Astăzi, 5 octombrie, echipa națională de fotbal a României întâlnește Suedia, începând cu ora 21:45. Partida poate fi vizionată pe Antena 1, dar și pe antenaPLAY și se va disputa pe Arena Națională din București.

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Adi Vasile este suporter al tricolorilor și, tocmai din acest motiv, a transmis un mesaj puternic pentru aceștia.

După eșecul categoric cu Polonia, românii încă speră ca elevii lui Gică Hagi să schimbe traiectoria. Prezentatorul TV îi sprijină pe fotbaliști și s-a îmbrăcat în tricoul Gnerației de Suflet pentru a-și îndemna toți fanii să fie cu ochii pe meci.

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Suedezii au un plan clar pe Arena Națională!

Besfort Zeneli, jucătorul Suediei, a vorbit despre partida pe care urmează să o dispute cu românii pe Arena Națională.

Fotbalistul a explicat că el și colegii săi se bazează pe dezorientarea echipei lui Gică Hagi, după scorul dezarmant pe care l-au înregistrat cu Polonia.

Suedia vrea să profite la maximum de presiunea care se află, acum, pe români, însă, cu toate acestea, nu se „culcă” pe o ureche.

„Nu-mi place să mă gândesc că suntem favoriți. Este un meci nou. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după înfrângerea cu 0-6 și poate consideră că nu mai au atât de multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere grea. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci dificil. Probabil stadionul va fi plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor”, a declarat Besfort Zeneli, conform www.fotbollskanalen.se.

Adi Vasile, în echipament
Minge pe teren

Citește și: Când se difuzează Asia Express, după ce România – Suedia a schimbat programul Antena 1. În ce zi pot fi văzuți concurenții

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