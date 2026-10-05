Adi Vasile, mesaj pentru tricolori înainte de România-Suedia. Prezentatorul Survivor, echipat pentru marele meci: „Hai, România!”

Adi Vasile este echipat de meciul echipei naționale de fotbal a României! Prezentatorul Survivor a transmis un mesaj important pentru tricolori, cu câteva ore înainte de începerea partidei de pe Arena Națională. Iată mai multe detalii!

Adi Vasile este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de la noi din țară. Pe lângă cariera impresionantă pe care o are în sport, aceste este iubit și datorită lucrurilor minunate pe care le face în televiziune.

Adi Vasile este prezentatorul emisiunii Survivor, show care ține cu sufletul la gură o mulțime de telespectatori, la fiecare ediție difuzată.

Adi Vasile, mesaj pentru echipa națională, înainte de partida cu Suedia!

Astăzi, 5 octombrie, echipa națională de fotbal a României întâlnește Suedia, începând cu ora 21:45. Partida poate fi vizionată pe Antena 1, dar și pe antenaPLAY și se va disputa pe Arena Națională din București.

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Adi Vasile este suporter al tricolorilor și, tocmai din acest motiv, a transmis un mesaj puternic pentru aceștia.

După eșecul categoric cu Polonia, românii încă speră ca elevii lui Gică Hagi să schimbe traiectoria. Prezentatorul TV îi sprijină pe fotbaliști și s-a îmbrăcat în tricoul Gnerației de Suflet pentru a-și îndemna toți fanii să fie cu ochii pe meci.

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Suedezii au un plan clar pe Arena Națională!

Besfort Zeneli, jucătorul Suediei, a vorbit despre partida pe care urmează să o dispute cu românii pe Arena Națională.

Fotbalistul a explicat că el și colegii săi se bazează pe dezorientarea echipei lui Gică Hagi, după scorul dezarmant pe care l-au înregistrat cu Polonia.

Suedia vrea să profite la maximum de presiunea care se află, acum, pe români, însă, cu toate acestea, nu se „culcă” pe o ureche.

„Nu-mi place să mă gândesc că suntem favoriți. Este un meci nou. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după înfrângerea cu 0-6 și poate consideră că nu mai au atât de multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere grea. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci dificil. Probabil stadionul va fi plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor”, a declarat Besfort Zeneli, conform www.fotbollskanalen.se.

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