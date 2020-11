Familia lui Pepe rupe tăcerea. Ce reacție a avut mama artistului când a aflat decizia Ralucăi

Giani, fratele lui Pepe, a intrat în direct, prin telefon, la Antena Stars, și a spus că nimeni nu se aștepta la așa ceva, el a aflat din live-ul lui Pepe și că nu are puterea necesară nici măcar să o sune pe Raluca pentru a afla ce s-a întâmplat. Acesta a mai declarat că nu se poate gândi în acest moment decât la cele 2 feițe ale cuplului, Rosa și Maria, și că speră ca cei doi soți să ia în cele din urmă cea mai bună decizie.

"E o situație foarte grea, despre care îmi este greu să vorbesc. Nu-mi doresc decât ca noaptea să fie un sfeșnic bun, ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc. Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat, am crezut că mai are un invitat.", a spus fratele lui Pepe.

